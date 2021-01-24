تكنولوجيا: سوني تستعد لإعادة إحياء سلسلة هواتف Xperia Compact

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر صفحة Steve Hemmerstoffer على خطط سوني لإعادة إحياء سلسلة هواتف Xperia Compact قريباً.

شارك Steve Hemmerstoffer صور ثلاثية الأبعاد لهاتف سوني القادم من سلسلة Xperia Compact، كما أوضح قياسات الهاتف 140 في 68.9 في 8.9مم، لذا فإن هذا الإصدار يتميز بحجم أصغر من الإصدارات المميزة من سوني، إلا أنه يتميز بحجم أكبر من الإصدار الأخير من السلسلة Xperia XZ2 Compact.

أيضاً من المتوقع وفقاً لقياسات هاتف Xperia Compact القادم من سوني أن يضم هذا الإصدار شاشة بحجم 5.5 إنش، مع نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بإطارات أنحف في محيط الشاشة.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سينافس في فئة الهواتف المتوسطة المقدمة من سوني خلال الفترة القادمة، كما يضم النتوء كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية مزدوجة ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم توضح دقة المستشعر الثاني.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية فلاش LED، أيضاً تدعم سوني هذا الإصدار بمدخل 3.5مم للسماعات، ومن المتوقع أن يضم الهاتف منفذ USB C للشحن، كما تشير التوقعات إلى أن سوني تقدم هذا الإصدار بعنوان Xperia 1 III Compact في الأسواق، على أن يتم الإعلان عن الهاتف ما بين شهري فبراير ومارس من هذا العام.

المصدر

اعلان





