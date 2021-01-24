تكنولوجيا: نوكيا تستعد لإطلاق عدد من الهواتف الذكية في الربع الأول والثاني من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات عبر Nokiapoweruser لتكشف عن خطط شركة HMD لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية خلال النصف الأول من 2021.

تقدم شركة HMD بدءاً من الربع الأول من هذا العام مجموعة من الهواتف الذكية، على أن تبدأ الشركة بإطلاق هاتف Nokia 1.4، ومن ثم هاتف Nokia 7.3 وأيضاً هاتف Nokia 7.4.

وتؤكد التسريبات على خطط HMD لإطلاق هاتف Nokia 1.4 خلال شهر فبراير المقبل، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن مواصفات هذا الإصدار.

كما تخطط الشركة لكشف النقاب في نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني عن هاتفي Nokia 6.3، و Nokia 6.4 5G، أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى هاتف يعرف برمز “Quicksilver” يعود لهاتف Nokia 6.3 أو Nokia 6.4 5G.

أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف عن هاتفي Nokia 7.3 وNokia 7.4 5G ما بين شهري فبراير ومارس، لذا نترقب الإصدارات الجديدة من شركة HMD لمزيد من التفاصل حول الجيل القادم من هواتف نوكيا.

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