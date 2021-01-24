تكنولوجيا: تقرير يؤكد على ترقب إطلاق عدد من الهواتف القابلة للطي في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على إستعداد عدد من الشركات المصنعة للهاتف لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي بدءاً من شاومي التي تخطط لإطلاق هاتف MI MIX 4 القابل للطي قريباً.

تستعد عدد من الشركات المصنعة للهاتف للدخول في المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي قريباً، ومن بين هذه الشركات تأتي شاومي على رأس القائمة إلى جانب شركة Oppo وأيضاً VIVO.

ولقد جاءت أحدث التسريبات التي نشرت عبر blogger على منصة Weibo، حيث أكدت على خطط كلاً من شاومي وOppo وVIVO للإعلان قريباً عن الهواتف القابلة للطي.

من جانب أخر لم توضح التسريبات تفاصيل هواتف Oppo وVIVO القابلة للطي، بينما كشفت التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف شاومي القابل للطي الذي ينطلق بعنوان MI MIX 4 قريباً.

أيضاً يتميز هاتف شاومي القابل للطي بتصميم يحاكي Galaxy Z Fold وفقاً للصور الحية المسربة، كما ظهر الهاتف بواجهة MIUI 12 الجديدة من شاومي.

المصدر

اعلان





