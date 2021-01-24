شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم iPad mini 6 بثقب فى الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صور مسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم جهاز iPad mini 6 اللوحي الذي يظهر باثنان من الثقوب للكاميرا الأمامية وقارئ FP، حيث أكدت الصور المسربة أن آبل في طريقها لإجراء تغييرات جذرية في تصميم جهاز iPad mini 6 اللوحي.

وبحسب موقع GSM الهندى، فتشير التسريبات إلى أن جهاز iPad mini 6 قد يكون أول إصدار يصل من أبل بتصميم ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية، مع توقعات أن يقدم نفس التصميم لهواتف الأيفون في وقت لاحق، لكن لا يتضمن هذا الإصدار تقنية وأدوات التعرف على الوجه بكاميرا FaceID، لذا من المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة.

كما يأتي الجهاز بقارئ FP في ثقب الشاشة الخاص بالكاميرا الأمامية، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن مستشعر البصمة يأتي مدمج في زر الطاقة في الإطار الجانبي كما في جهاز iPad Air.

فيما أشار تقرير نشر من صحيفة بلومبيرج خلال الفترة الماضية، إلى أن خطط ابل لدعم هاتفها القادم iPhone 13 بمستشعر للبصمة أسفل الشاشة، لذا سيتطلب من أبل التحول إلى شاشات OLED في جهاز iPad mini 6 لدعم الجهاز بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.