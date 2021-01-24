Otter تقدم ميزة التدوين الكتابي لمكالمات Google Meet‎

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت خدمة التدوين الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي (Otter.ai)، أن إضافتها الجديدة لمتصفح غوغل كروم تسمح للمستخدمين بتدوين مكالمات (Google Meet) مباشرة من المتصفح، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى الملاحظات والتعليقات الحية.

وتعد هذه الميزة مفيدة للغاية، إذ بعد انتهاء الاجتماع، يمكنك إلقاء نظرة على النص الكامل عبر موقع الويب أو تطبيق Otter، والبحث عن الكلمات الرئيسية أيضًا.

وتعمل الميزة من خلال تثبيت إضافة متصفح كروم، التي تفتح لوحة الملاحظات المباشرة Live Notes أثناء مكالمات Google Meet لتسجل ما يقال بينما يقوله الناس، وتظهر اللوحة على جانب واجهة Google Meet، ويمكن تحريكها والتمرير خلالها أثناء الاجتماع.

وتساعد الميزة الشركات على زيادة التواصل، وخاصة بالنسبة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية الذين قد يجدون صعوبة في فهم الكلمة المنطوقة، كما أنها توفر طريقة يسهل الوصول إليها للتفاعل مع محتوى الاجتماع المباشر.

ويمكن للمستخدمين عرض النص المباشر للاجتماع عبر الإنترنت عند حدوثه، ويمكنهم أيضًا ضبط حجم النص، ثم حفظ ومشاركة النصوص الصوتية عند اختتام الاجتماع، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة (Live Captions) الخاصة بالشركة التي تدعم المفردات المخصصة.

وتعمل Otter أيضًا على تمكين الملاحظات الحية والنسخ الصوتي لمكالمات Google Meet لأكثر من 100 مليون مستخدم من مستخدمي Google Meet.

وتتوفر هذه الميزات لجميع عملاء Otter – الأساسية والاحترافية والتجارية – بدءًا من الآن، ويمكن للمستخدمين الأساسيين (المجانيين) نسخ ما يصل إلى 600 دقيقة من الاجتماعات شهريًا.

وقالت الشركة إن نصوصها التفاعلية والقابلة للتعديل هي أداة مفيدة للتعاون عند انتهاء الاجتماع، كما أنها تفتخر بأن لهجتك العامية أثناء النقاش حول عملك لن تحيد الذكاء الاصطناعي، وذلك بالنظر إلى أنه يمكن للمستخدمين إضافة الكلمات الرئيسية إلى النظام.