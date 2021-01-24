صفحات الوسوم لجميع المستخدمين من يوتيوب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 03:16 مساءً - طرحت منصة يوتيوب صفحات الوسوم الجديدة بالكامل لجميع المستخدمين، بحيث تتيح اكتشاف المحتوى بشكل أفضل باستخدام علامات البيانات الوصفية إما عن طريق النقر فوق الوسم عبر يوتيوب أو عن طريق كتابة رابط الوسم مباشرة.

وكانت هذه الإجراءات تعرض سابقًا مزيجًا من المحتوى المرتبط بالوسم، لكن ليس مقاطع الفيديو التي تم استخدام علامات البيانات الوصفية فيها مباشرةً.

وبالنظر إلى أن تويتر وإنستاجرام ساعدتا في نشر الوسوم، فقد كانت علامات البيانات الوصفية إحدى الطرق المتسقة التي تتيح للمستخدم من خلالها التنقل بين المنصات المختلفة.

لكن لطالما ظل موقع يوتيوب بعيدًا ولم يجري استخدام الميزة على نطاق واسع، وتغير هذا الآن بعد أن أكملت جوجل هذا الأسبوع طرح الصفحات التي تنظم مقاطع الفيديو باستخدام علامات البيانات الوصفية.

ويتم من الآن فصاعدًا نقلك إلى الصفحة المخصصة التي تحتوي على مقاطع الفيديو التي تستخدم الوسم فقط عند النقر فوق وسم عبر يوتيوب.

وتحاول هذه الصفحات إبقاء مقاطع الفيديو الأفضل في الأعلى، وقد يكون من الصعب استخدامها من أجل اكتشاف مقاطع الفيديو الجديدة لمشاهدتها على النحو المنشود، لكن لا يزال من الممكن استخدامها كأداة بحث لصناع المحتوى الذين يتطلعون إلى الاستفادة بشكل أفضل من تنسيق الوسم.

ويتم الوصول إلى صفحات علامات البيانات الوصفية من خلال النقر فوقها عبر يوتيوب، وليس عن طريق إجراء بحث عن طريق الوسم.

ومع ذلك، إذا كنت تريد الانتقال إلى صفحة وسم معين مباشرةً، يمكنك استخدام عنوان الرابط المباشر، مثل https://www.youtube.com/hashtag/tech.

وتم الإعلان عن الميزة نفسها للمرة الأولى خلال منتدى مجتمع يوتيوب في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تم وصفها بأنها طريقة جديدة من شأنها تجميع المحتوى معًا ومساعدتك في اكتشاف مقاطع الفيديو من خلال علامات البيانات الوصفية.

وتجد علامات البيانات الوصفية عادةً في الجزء السفلي من وصف الفيديو، لكن بعض صناع المحتوى يضعونها في الجزء العلوي.

ويقترح مقطع فيديو عبر قناة Creator Insider إمكانية البحث عن الصفحات أيضًا، وقال متحدث باسم يوتيوب: إن هذه الوظيفة في طريقها إلى الظهور خلال الأيام والأسابيع المقبلة.