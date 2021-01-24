شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تؤخر إطلاق 143 قمرا صناعيا على صاروخ فالكون 9 واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت شركة SpaceX إلى تأجيل إطلاقها في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا أمس وإعادة ضبطه اليوم، حيث كان من المقرر أن تطلق 143 قمراً صناعياً على صاروخ فالكون 9 واحد، وكانت الشركة تستهدف إطلاقًا في الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1440 بتوقيت جرينتش) لمهمة ترانسبورتر -1، لكن تم تأجيل بما يزيد قليلاً عن ست دقائق قبل موعد الإطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستحاول SpaceX الإطلاق مرة أخرى اليوم من مجمع إطلاق الفضاء 40.

وكان قال آندي تران، المشرف على إنتاج SpaceX قبل سبع دقائق من موعد انطلاق الصاروخ، مستشهدا بالمجالات الكهربائية: "يبدو الطقس مشبوهًا بعض الشيء بالنسبة لوقت إقلاعنا الحالي".

كما أنه بعد أقل من دقيقة، أجرى فريق SpaceX دعوة لإلغاء محاولة الإطلاق بالكامل، وليس انتظار انتهاء الوقت.

وتشكل الحقول الكهربائية خطرًا على إطلاق الصواريخ، لأنها يمكن أن تؤدى إلى تشكل البرق أثناء الإقلاع.

سيكون إطلاق ترانسبورتر -1 أول مهمة مخصصة لمشاركة الرحلات من SpaceX، تحمل 133 قمرًا صناعيًا صغيرًا متنوعًا و10 أقمار صناعية من شبكة ستارلينك للإنترنت.

وقال تران إن المهمة عند إطلاقها ستحمل الرقم القياسى لهذه الأقمار الصناعية المنتشرة من صاروخ واحد.

وسيكون الإطلاق هو الرحلة الخامسة لصاروخ Falcon 9 في المرحلة الأولى، وتشمل رحلاته السابقة إطلاق الشركة الأول على الإطلاق، المسمى Demo-2، في مايو 2020، والذى أرسل رائدى فضاء من ناسا إلى محطة الفضاء الدولية لمدة شهرين.

كما أطلق الصاروخ أيضًا قمرًا صناعيًا للاتصالات العسكرية لكوريا الجنوبية، ومركبة شحن Cargo Dragon إلى محطة ناسا ومهمة Starlink منفصلة.