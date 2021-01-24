شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تايوانية تسعى للسيطرة على سوق رقائق السيليكون فى العالم عبر صفقة استحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت شركة GlobalWafers التايوانية من عرضها لشراء Sirtlonic AG إلى 145 يورو (176 دولارًا) للسهم لتقييم منافستها الألمانية عند 4.4 مليار يورو وفقا لما نقلته بلومبرج.

وقالت GlobalWafers إن العرض، الذى جاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء يوم الأربعاء، "نهائي" ويمثل قيمة عادلة لسيلترونيك، وكانت الشركة قد رفعت في وقت سابق عرضها إلى 140 يورو للسهم من 125 يورو عندما تم الإعلان عن الصفقة في 10 ديسمبر، وارتفعت أسهم Sirtlonic بأكثر من 4%يوم الجمعة الماضية ليغلق عند 145.05 يورو.

وقالت الشركة إن المجلس التنفيذي لسيلترونيك يرحب بسعر العرض الأعلى و"يعتبر عرض العطاء جذابًا".

وقال ريتشارد هسيا، المحلل في شركة Fubon Securities Investment Services Co، في ديسمبر، إن الشركة المندمجة ستكون أكبر صانع لرقائق السيليكون في العالم من حيث الإيرادات، بحصة سوقية تتراوح بين 32% و 35%.

وستكون الصفقة المقترحة هي الأكبر لشركة GlobalWafers وواحدة من كبري صناعة الرقائق منذ أكثر من عام حيث تتطلع الشركات إلى ما وراء الوباء للعودة إلى العمل الطبيعي.

ومن المقرر أن تكسر مجموعة صفقات أشباه الموصلات التي تم الإعلان عنها في عام 2020 المستوى العالي لعمليات الاستحواذ على الرقائق.

وتم الوصول إلى ذلك في عام 2016، عندما تم إبرام 122 مليار دولار من المعاملات، بما في ذلك شراء SoftBank Group Corp بقيمة 32 مليار دولار لشركة Arm Ltd.

وتشتد المنافسة في الصناعة حيث تصمم الشركات التي كانت في يوم من الأيام عملاء، مثل شركة Apple Inc، رقائقها الخاصة واللاعبين الراسخين مثل Nvidia Corp تتفرع إلى مناطق جديدة.

ويقع المقر الرئيسي لشركة Sirtlonic في ميونيخ، وهي شركة رائدة في تصنيع رقائق السيليكون المستخدمة في منتجات مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والملاحة والشاشات الرقمية التي لديها مواقع إنتاج ومكاتب في ألمانيا والولايات المتحدة ودول تصنيع متقدمة أخرى، حققت إيرادات عالمية تبلغ حوالي 1.3 مليار يورو في عام 2019.