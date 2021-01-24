تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض تفاصيل سوارة MI BAND 6 المرتقبة من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدارها الجديد من السوارات الذكية MI BAND 6، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن بعض تفاصيل مواصفات ومميزات السوارة الذكية.

جاءت التسريبات حول سوارة شاومي MI BAND 6 عبر تعليمات برمجية رصدت في تطبيق Zepp، حيث أكدت التسريبات على عنوان الإصدار القادم، مع شهاردة CMIIT ID في الصين التي تؤكد على أن السوارة الذكية تأتي بميزة NFC.

ولقد شارك MagicalUnicorn بعض التفاصيل عن مميزات سوارة MI BAND 6 الذكية، التي تعرف الآن برمز‘Pangu’، وتأتي باثنان من النماذج، حيث تقدم شاومي نموذج XMSH16HM للسوق الصيني بدعم تقنية NFC، بينما يأتي نموذج XMSH16HM للأسواق العالمية دون تقنية NFC.

أيضاً أوضح مصدر التسريبات أن سوارة Mi Band 6 الذكية تدعم مساعد أمازون الرقمي Alexa للأوامر الصوتية، كما تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم عبر مستشعر SpO 2، وأيضاً قياس مستوى الإجهاد.

وتشير التسريبات إلى أن حجم الشاشة في سوارة Mi Band 6 لم يتغير بشكل كبير عن إصدار الشركة السابق Mi Band 5، كما تدعم السوارة الذكية الجديدة مجموعة مختلفة من الأنماط الرياضية.

أيضاً تأتي سوارة Mi Band 6 الذكية بميزة دعم 308 رمز من رموز الإشعارات لعرض تفاصيل المحادثات، كما تأتي السوارة الذكية بميزة دعم العديد من رموز تطبيقات الهواتف الذكية، كما تأتي بالكثير من التطبيقات المدمجة التي تشمل الآن Alipay و Xiao Ai، ومن المتوقع أن تأتي بتطبيقات حصرية عند إطلاقها رسمياً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سوارة Mi Band 6 خلال الفترة القادمة.

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