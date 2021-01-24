شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا تحظر المستخدمين الذين يصعب تأكيد أعمارهم على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت سلطة خصوصية البيانات الإيطالية تطبيق مشاركة الفيديو تيك توك TikTok بحظر حسابات أي مستخدمين لا يمكن تأكيد أعمارهم مؤقتًا، ويأتي الأمر بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 10سنوات في باليرمو، أخبر والداها السلطات أن ابنتهما كانت تشارك في "تحدي تعتيم" شاهدته على التطبيق، ووفقا لما نقله موقع Theverge عن رويترز فقد توفيت الطفلة اختناقا وتحقق السلطات فيما إذا كان أي شخص قد دعاها لمحاكمة التحدي.

ومع ارتفاع شعبيتها، أمضت TikTok معظم العام الماضي في إضافة المزيد من عناصر التحكم في الخصوصية لحسابات المستخدمين الأصغر سنًا.

ولقد أدخلت أدوات الرقابة الأبوية عن بعد وسمحت للآباء بتغيير إعدادات خصوصية الأطفال على التطبيق، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام TikTok بتحديث إعدادات الخصوصية الافتراضية للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، مما وضع قيودًا على من يمكنه مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتعليق عليها.

لكن دعاة خصوصية الأطفال جادلوا بأن TikTok لا تفعل ما يكفي لحماية الأطفال على نظامها الأساسي، دفعت الشركة الأم ByteDance التي تتخذ من بكين مقراً لها، غرامة قدرها 5.7 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في عام 2019 مقابل إصدار سابق من TikTok يسمى Musical.ly ، بسبب مزاعم بأنها انتهكت قانون خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) في السماح للمستخدمين دون سن 13 عامًا بالتوقيع، للتطبيق بدون موافقة والديهم.

ويحظر التعليق المؤقت للحسابات التي لم يتم التحقق منها في إيطاليا TikTok من "مزيد من معالجة بيانات المستخدم التي لا يوجد فيها يقين مطلق بشأن العمر، وبالتالي الامتثال للأحكام المتعلقة بمتطلبات العمر".