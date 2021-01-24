شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتراجع عن رفع أسعار Xbox Live Gold والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت شركة مايكروسوفت عن زيادة سعرها المثير للجدل على Xbox Live، حيث كانت قد أعلنت الجمعة الماضية عن زيادة من شأنها أن تضاعف تكلفة الاشتراك السنوي في الخدمة تصل إلى إلى 120 دولارًا للعديد من المستخدمين، للعب الألعاب عبر الإنترنت على أجهزة Xbox وفقا لموقع The Verge.

وقالت مايكروسوفت انها بصدد تحويل هذه اللحظة إلى فرصة لجعل Xbox Live أكثر انسجامًا مع الطريقة التي نرى بها اللاعب في قلب تجربته، و بالنسبة للألعاب المجانية، لن يحتاج المستخدم بعد الآن إلى عضوية Xbox Live Gold للعب تلك الألعاب على Xbox، حيث تعمل الشركة بجد لتقديم هذا التغيير في أقرب وقت ممكن في الأشهر المقبلة.

وأضافت الشركة "إذا كان المستخدم عضوًا في Xbox Live Gold بالفعل ، فسيبقى بالسعر الحالي للتجديد، ويمكن للأعضاء الجدد والحاليين الاستمرار في الاستمتاع بـ Xbox Live Gold بنفس الأسعار التي يدفعونها اليوم، فبالنسبة للولايات المتحدة، 9.99 دولارًا أمريكيًا لمدة شهر واحد، و 24.99 دولارًا أمريكيًا لمدة 3 أشهر، و 39.99 دولارًا أمريكيًا لمدة 6 أشهر، و 59.99 دولارًا أمريكيًا لمدة 12 شهرًا للبيع بالتجزئة.

علاوة على ذلك، قررت Microsoft جعل Xbox Live متوافقًا مع خدمات Sony و Nintendo عبر الإنترنت من خلال إلغاء شرط الاشتراك للألعاب المجانية.

ويمكن تشغيل العناوين الشهيرة المجانية مثل Fortnite على وحدات تحكم PlayStation و Nintendo Switch بدون اشتراك عبر الإنترنت، ولكنك لا تزال بحاجة إلى واحدة لوحدات تحكم Xbox، وعلقت Microsoft إنها "تعمل جاهدة لتقديم هذا التغيير في أقرب وقت ممكن في الأشهر المقبلة".

وينصب تركيز مايكروسوفت في السنوات الأخيرة على Xbox Game Pass، الذي يحتوي على مستوى Ultimate يتضمن الوصول إلى Xbox Live Gold، بينما توفر Game Pass قيمة كبيرة للعديد من اللاعبين، جاءت الزيادات في أسعار الذهب كمحاولة لحث الأشخاص على الدفع مقابل الخدمة الأكثر تكلفة.

وليس من المستغرب أن يكون الإعلان الأولي سيئًا للغاية، ولكن انعكاس مايكروسوفت يعد خبرًا جيدًا لمشتركي Xbox Live Gold غير المهتمين بـ Xbox Game Pass، وحتى أخبار أفضل للأشخاص الذين يستخدمون Xbox Live Gold فقط للعب مجانًا.