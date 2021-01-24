شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل يجتمع مع الاتحاد الأوروبى فى 25 يناير لبحث قواعد مكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعقد الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" ساندر بيتشاي مكالمة عبر الهاتف مع رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فياستغر في 25 يناير ، وفقًا لجدول زمني للمفوضية الأوروبية، فيما قالت متحدثة باسم المفوضية إن "فيستاجر" ، تضغط من أجل قواعد جديدة صارمة لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، جوجل، وفيس بوك ، وأبل ، وأمازون.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أطلقت القواعد التقنية المقترحة من "فيستاجر"، والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي ، موجة من الضغط من قبل صناعة التكنولوجيا التي تسعى إلى تخفيف حدة المقترحات، فيما حولت الشركات انتباهها الآن إلى المشرعين في الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي ، والتي ستعمل مع المفوضية على صياغة القواعد الجديدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وقد أجرى بيتشاي سابقًا مكالمات عبر الفيديو مع رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ، الذي يدافع عن الاستقلال الاستراتيجي للكتلة واستقلالها عن عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين في مختلف المجالات.