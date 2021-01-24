شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جو بايدن يستعين بصخور القمر فى المكتب البيضاوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن طلب إدارة بايدن عرض صخرة القمر المستعادة من أبولو على أنها اعتراف رمزي بطموحات وإنجازات الأجيال السابقة، وتوجد الصخرة التي يبلغ وزنها 0.7 رطل (333 جرامًا)، والمثبتة بمشبك معدني ومغلفة بالزجاج، على الرف السفلي لخزانة كتب بجانب صورة مرسومة لبين فرانكلين.

وقالت إيلين ستوفان ، مديرة متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة: "شكرًا لرئيس الولايات المتحدة على وضع صخرة قمر تابعة لوكالة ناسا في المكتب البيضاوي، انظر إلى ما يمكننا القيام به معًا كدولة عندما نتحد".

وتشرح لوحة وصفية على قاعدة عرض صخور القمر بالبيت الأبيض، أن العينة البالغة من العمر 3.9 مليار سنة قد تم قطعها من صخرة كبيرة في قاعدة شمال ماسيف في وادي توروس ليترو بواسطة رواد الفضاء أبولو 17 يوجين سيرنان وهاريسون شميت، آخر البشر الذين ساروا على سطح القمر حتى الآن.

الجدير بالذكر أن بايدن هو أول رئيس يطلب عرض صخرة القمر في المكتب البيضاوي منذ يومه الأول في منصبه.