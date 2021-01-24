GALAXY A82.. أول هاتف ذكي من سامسونغ مزود بـ”العدسة المتقلبة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ 6 دقائق

كشفت تقارير تقنية، أن شركة الهواتف الكورية الجنوبية العملاقة ”سامسونغ“ تعمل على تطوير هاتف ذكي يعمل بتقنية G5 تحت اسم Galaxy A82، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه في النصف الثاني من هذا العام.

ونقلاً عن خبراء ”غلاكسي كلوب“؛ فإن هاتف Galaxy A82 سيأتي مزوداً بتصميم العدسة المتقلبة، إذا كان هذا هو الحال، فإن Galaxy A82 سيصبح أول هاتف ذكي مزود بشبكات الجيل الخامس G5 يأتي مزوداً بكاميرا متقلبة (قابلة للطي).

وطرحت سامسونغ في وقت سابق من عام 2019، هاتف Galaxy A80، وهو هاتف بشاشة كاملة بتصميم عدسة قابلة للطي، ويأتي هذا الهاتف بشاشة كاملة بحجم 6.7 بوصة بدون ثقوب أو نتوءة للكاميرا، كما يتميز بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، ومستشعر بزاوية عريضة 8 ميغابكسل، وعدسة عمق ثلاثي الأبعاد.

ويتميز بأبعاد في الشاشة بحجم 20. 9، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 730 المميزة بثماني من الأنوية،كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie مع واجهة One UI.

كما تقدم سامسونغ هاتف Galaxy A80 بتصميم زجاجي D 3 مع إطار معدني، ويدعم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية ويضم بطارية بقدرة 3700 مللى أمبير، كما يدعم شاحن بقدرة 25 واط بتقنية الشحن السريع.