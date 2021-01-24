نوكيا تدخل سوق المنافسة في 2021 بمجموعة من الهواتف الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ 14 دقيقة

تستعد شركة HMD Global لإطلاق عدد كبير من الهواتف الجديدة بدءا من Nokia 1.4 وصولا إلى Nokia 6.3 و7.4، خلال النصف الأول من 2021.

وقبل أيام، تم الكشف عن مواصفات هاتف Nokia 1.4 المرتقب، الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته أقل من 100 يورو، ومن المقرر طرحه في وقت ما خلال شباط فبراير المقبل.

ويحتوي الهاتف الجديد على وحدة معالجة مركزية رباعية النواة بسرعة 1.3 غيغاهيرتز Qualcomm QM215 وهي مخصصة للهواتف ذات الأسعار المعقولة، مع بطارية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، كما يحتوي على شاشة LCD مقاس 6.51 بوصة.

التالي في القائمة، هو Nokia 6.3 المدعم بشبكات الجيل الخامس G5، ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675 من كوالكوم، كما يأتي الهاتف بحجم 6.2 بوصة، مع كاميرا خلفية رباعية، إذ تأتى الأمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4000 مللى أمبير، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

ومن المفترض أن يتم الكشف عنهما في أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من هذا العام.

أخيرا، من المتوقع أيضًا أن يظهر جهاز Nokia 7.3، في أواخر شباط فبراير أو آذار مارس، إذ يعمل الهاتف بوساطة معالج Snapdragon 690، كما يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.3 بوصة، وجودة عرض Full HD Plus مع أبعاد 20:9.

ويأتي هاتف Nokia 7.3 5G بكاميرا خلفية رباعية، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4000 مللى أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.

ووفقا لخطط نوكيا، تستعد العلامة التجارية لإطلاق ما لا يقل عن أربعة هواتف ذكية بتقنية G5 في النصف الأول من عام 2021.

كما أن Nokia 5.5 وNokia 8.4 في طور الإعداد، ومن المحتمل أن يتم الكشف عنهما قريبا، في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2021.