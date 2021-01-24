شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تقصير عنوان URL لتسهيل مشاركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون عناوين URL طويلة وغير عملية، فعنوان الويب معقد للغاية بحيث لا يمكن كتابته يدويًا، وتميل عناوين URL إلى الظهور بشكل رهيب عند كتابتها بالكامل، وإذا كنت تحاول تضمين عنوان URL في منشور تويتر، فستستخدم معظم عدد الأحرف المسموح به، وهذا هو السبب في أن أدوات تقصير عناوين URL شائعة جدًا؛ فهي تتيح لك أخذ عنوان URL طويل وتحويله إلى عنوان ويب مضغوط في بعض الخطوات فقط.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، عند استخدام أداة تقصير عناوين URL، تقوم الخدمة تلقائيًا بإعادة توجيه عنوان URL المختصر إلى عنوان الويب الصحيح الكامل.

لا يحتاج الشخص الذي يضغط على عنوان URL المختصر إلى معرفة أي شيء عن حقيقة أنه تم اختصاره؛ إنه يحدث تلقائيًا.

هناك الكثير من أدوات تقصير الويب للاختيار من بينها، وكانت لسنوات أحد أكثر المواقع شيوعًا هو أداة تقصير عناوين URL من Google على goo.gl، حتى أنهت Google دعم هذه الأداة في عام 2019، وبدلاً من ذلك، إليك كيفية تقصير عنوان URL باستخدام أداة من الأدوات الأكثر شيوعا "Bitly"

كيفية تقصير URL باستخدام Bitly

يمكنك إنشاء عناوين URL مختصرة مجانًا باستخدام Bitly، حيث إنه يمنحك الوصول إلى عناوين URL مختصرة، وإليك كيفية تقصير عنوان URL.

1. انسخ عنوان URL الذي تريد اختصاره.

2. افتح Bitly في متصفح الويب الخاص بك.

3. الصق عنوان URL في حقل "اختصار الرابط" واضغط على "تقصير".

4. اضغط على "نسخ" للحصول على عنوان URL الجديد.