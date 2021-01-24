مايكروسوفت تتراجع عن رفع أسعار Xbox Live Gold

دبي - يزن راشد - عكست شركة مايكروسوفت قرارها الصادر يوم أمس بزيادة أسعار اشتراك Xbox Live Gold، وذلك بعد أن بدأت بإخطار الأعضاء الحاليين بالتغييرات في أسواق معينة.

وأعلنت الشركة عن زيادة في الأسعار يوم أمس الجمعة من شأنها أن تضاعف تكلفة الاشتراك السنوي في الخدمة، وهو مطلوب للعب الألعاب عبر الإنترنت عبر أجهزة Xbox، إلى 120 دولار للعديد من المستخدمين.

وتقول مايكروسوفت الآن: إن السعر سيبقى كما هو، وعلاوة على ذلك، قررت الشركة جعل Xbox Live متوافقًا مع خدمات سوني ونينتندو عبر الإنترنت من خلال إلغاء شرط الاشتراك للألعاب المجانية.

ويمكن تشغيل الألعاب الشهيرة المجانية، مثل فورتنايت، عبر منصات PlayStation و Nintendo Switch دون اشتراك عبر الإنترنت، لكنك لا تزال بحاجة إلى اشتراك لمنصات Xbox، وتقول مايكروسوفت: إنها تعمل جاهدة لتقديم هذا التغيير في أقرب وقت ممكن في الأشهر المقبلة.

وأوضحت مايكروسوفت أنها أخطأت، إذ يعد التواصل واللعب مع الأصدقاء جزءًا حيويًا من الألعاب، وفشلت الشركة في تلبية توقعات اللاعبين الذين يعتمدون عليها كل يوم، ونتيجة لذلك، قررت عدم تغيير أسعار Xbox Live Gold.

وقالت: لن تحتاج بعد الآن إلى عضوية Xbox Live Gold للعب الألعاب المجانية عبر Xbox، ونحن نعمل بجد لتقديم هذا التغيير في أقرب وقت ممكن في الأشهر المقبلة.

وأضافت: إذا كنت عضوًا في Xbox Live Gold، فإن سعر التجديد يبقى نفسه، ويمكن للأعضاء الجدد والحاليين الاستمرار في الاستمتاع بالاشتراك بالأسعار نفسها التي يدفعونها اليوم، وهي 10 دولارات لمدة شهر واحد أو 60 دولار لمدة 12 شهرًا.

وكان الكثيرون يأملون، ويتوقعون، أن تلغي مايكروسوفت رسوم Xbox Live تمامًا، أو على الأقل السماح للألعاب المجانية بالوصول إلى ميزات اللاعبين المتعددين عبر منصات Xbox مجانًا.

وانصب تركيز مايكروسوفت في السنوات الأخيرة على خدمة الاشتراك Xbox Game Pass، التي تحتوي على مستوى Ultimate يتضمن الوصول إلى Xbox Live Gold.

بينما توفر خدمة الاشتراك Xbox Game Pass قيمة كبيرة للعديد من اللاعبين، جاءت الزيادات في أسعار Gold كمحاولة لحث الأشخاص على الدفع مقابل الخدمة الأكثر تكلفة.

وقالت مايكروسوفت: لم يتغير سعر Xbox Live Gold في العديد من الأسواق منذ سنوات، ولم يتغير في بعض الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات.

ويبدو أن هذه الخطوة كانت مصممة لدفع مشتركي Xbox Live نحو Xbox Game Pass Ultimate، التي توفر وصول Xbox Live Gold، وخدمة البث xCloud، والوصول إلى أكثر من 100 لعبة.