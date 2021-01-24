جوجل تعيد تصميم محرك بحثها عبر الهاتف المحمول

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل في تدوينة يوم أمس الجمعة أنها تعيد تصميم مظهر نتائج البحث عبر الهاتف المحمول لتركز على البساطة.

وتصف جوجل واجهة المستخدم المحدثة بأنها إعادة تصميم مرئية رئيسية، وهي تهدف إلى تبسيط الأمور للمستخدمين، وجعل المعلومات موضع التركيز، وتحسين قابلية قراءة النص، والمزيد.

وقالت (أيلين تشينج) Aileen Cheng، التي قادت عملية إعادة التصميم، في التدوينة: أردنا الرجوع خطوة إلى الوراء لكي نبسط الأمور بعض الشيء ويتمكن الأشخاص من العثور على ما يبحثون عنه بشكل أسرع وأكثر سهولة.

وأوضحت أن تحقيق الاتساق في وقت وكيفية استخدام الخطوط في البحث أمر مهم أيضًا، مما يساعد الأشخاص أيضًا في تحليل المعلومات بكفاءة أكبر.

وتشتمل إعادة التصميم على نص أكبر وأكثر جرأة يُقصد به أن يكون أسهل في المسح الضوئي بسرعة، إلى جانب رؤية المزيد من خطوط جوجل، المستخدمة في أندرويد وجيميل، في النتائج.

وتشغل نتائج البحث أيضًا مساحة أكبر من شاشتك وتمتد من الحافة إلى الحافة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تقليل الظلال، مما يجعل من السهل عليك تحديد النتيجة التي تبحث عنها وتوفير مساحة بصرية.

وتستخدم جوجل أيضًا الألوان لإبراز ما هو مهم، ويمكن للشركة استخدام الألوان لتوجيه المستخدمين إلى المعلومات من خلال عرض النتائج على خلفية نظيفة.

وتقول جوجل أيضًا: إن إعادة التصميم تستخدم اللون بشكل أكثر تعمدًا للمساعدة في إبراز المعلومات المهمة دون تشتيت الانتباه.

ويبدو أن التصميم الجديد يضع مزيدًا من المعلومات في أعلى الصفحة ويقلل من بعض الفوضى المرئية، التي نأمل أن تجعل النتائج أسهل في التحليل دون إجبارك على التمرير لأسفل كثيرًا للعثور على ما تبحث عنه.

وتقول جوجل: إن إعادة التصميم ستطرح في الأيام المقبلة، وقالت تشينج: إعادة التفكير في التصميم المرئي لشيء مثل البحث أمر معقد حقًا.

وأضافت: هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى مدى تطور بحث جوجل، ونحن لا ننظم معلومات الويب فحسب، بل كل المعلومات حول العالم، وقد بدأنا بتنظيم صفحات الويب، لكن يوجد الآن الكثير من التنوع في أنواع المحتوى والمعلومات لدينا للمساعدة في فهمها.