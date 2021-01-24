شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول أول تحديث للعبة Cyberpunk 2077 .. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أول تحديث من التحديثات المنتظرة خلال 2021 للعبة Cyberpunk 2077، حيث يرفع هذا التحديث الللعبة إلى الإصدار 1.1 على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم و Stadia، ووفقًا للملاحظات ، فإنه يضع الأساس للتحديثات المستقبلية ، مع معالجة مشكلات استخدام الذاكرة والأعطال.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيتوفر التصحيح ، المتاح الآن ، بين 6-9 جيجابايت على Steam ، وحوالي 1 جيجابايت عبر GOG ، و 16 جيجابايت على Xbox أو PS4، ومنذ أكثر من أسبوع بقليل ، وضع استوديو CD Projekt Red المطور للعبة جدولًا زمنيًا للتحديثات التي تتجاوز هذا التحديث والتصحيح التالي ، المقرر إجراؤه في فبراير ، والذي من المفترض أن يكون تحديثًا أكثر أهمية.

وتتضمن بعض التعديلات الخاصة بوحدة التحكم في هذا التحديث تحسين حجم الحشد على PS4 Pro و PS5 ، بالإضافة إلى تعديلات استخدام الذاكرة على عائلة أنظمة Xbox One، وعلى الكمبيوتر الشخصي ، يمكن للاعبي Steam الحصول على إنجازات أثناء اللعب في وضع عدم الاتصال ، وهناك أيضًا بعض إصلاحات Stadia فقط.