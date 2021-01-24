شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "التجارة الفيدرالية" تغرم ثلاث شركات استخدمت الروبوت في شراء تذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية غرامات بملايين الدولارات ضد ثلاث عمليات شراء تذاكر تعمل بنظام الروبوت، وتقول لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن هذه المنظمات اشترت أكثر من 150 ألف تذكرة حدث على مدى السنوات الأربع الماضية، واستخدمت أدوات آلية تتجنب حدود الشراء عبر الإنترنت.

وبعد إعادة بيع هذه التذاكر مقابل 26.1 مليون دولار، تم اتهامها بخرق قانون مكافحة الروبوتات لعام 2016 - وهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذا القانون.

وتوصل المنظمون إلى تسوية مقترحة مع مجموعات بيع التذاكر، بما في ذلك 31.6 مليون دولار كغرامات، ومع ذلك، تم تعليق معظم هذه الغرامات بسبب عدم القدرة على الدفع، وستدفع المجموعات الثلاث ما مجموعه 3.7 مليون دولار بدلاً من ذلك، وسيتعين عليهم الاحتفاظ بسجلات توضح امتثالهم المستقبلي للقانون. ولا يزال يتعين الموافقة على التسوية من قبل القاضي.

ويحظر قانون مبيعات التذاكر الأفضل عبر الإنترنت (BOTS) استخدام البرامج للتحايل على حدود شراء التذاكر - وهي ممارسة تتيح للبائعين شراء التذاكر بكميات كبيرة وإعادة بيعها بسعر مرتفع. وقال أندرو سميث، مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "هذا لا يحرم المشجعين المخلصين من فرصة مشاهدة العروض المفضلة لديهم فحسب، بل إنه مخالف للقانون".

في حين أن الشكاوى لا تحدد أي العروض التي كان المضاربون يستهدفونها، إلا أنهم لاحظوا أن القائمة تتضمن العديد من الأحداث الرياضية والعروض الأخرى، بما في ذلك حفلات Elton John الموسيقية.