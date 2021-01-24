شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف عن إعادة تصميم خدمة بحث جوجل على الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، عن أنها تعيد تصميم مظهر نتائج البحث على الهاتف المحمول، وقالت أيلين تشينج، التي قادت عملية إعادة التصميم، في مدونة: "أردنا الرجوع خطوة إلى الوراء للتبسيط قليلاً حتى يتمكن الأشخاص من العثور على ما يبحثون عنه بشكل أسرع وأسهل" وفقًا لموقع The Verge.

وستشتمل إعادة التصميم على نص أكبر وأكثر جرأة يُقصد به أن يكون أسهل في المسح الضوئي بسرعة، وسترى المزيد من خطوط Google في النتائج.

وستشغل نتائج البحث أيضًا مساحة أكبر من عرض شاشتك، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تقليل الظلال.

وتقول Google أيضًا إن إعادة التصميم ستستخدم اللون "بشكل أكثر تعمدًا" للمساعدة في إبراز المعلومات المهمة دون تشتيت الانتباه.

للحصول على فكرة عن كيفية اختلاف إعادة التصميم عن التجربة الحالية، يمكن للمستخدم عرض إعادة التصميم بلقطة شاشة لتجربة البحث عبر جهاز iPhone 12 mini.

والتصميم الجديد يضع مزيدًا من المعلومات في أعلى الصفحة ويقلل من بعض الفوضى المرئية، والتي تأمل الشركة أن تجعل النتائج أسهل في التحليل دون إجبار المستخدم على التمرير لأسفل كثيرًا للعثور على ما يبحث عنه.