قبل بدء التطعيم رسمياً.. ماذا نعرف عن لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لكورونا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" غدًا الأحد، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس، في لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وحددت وزارة الصحة والسكان أول مستشفى ستحصل على لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم" غداً الأحد.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنه من المقرر بدء حملة التطعيم باللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا غدًا الأحد، من مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت الصين اعتماد لقاحها الجديد "سينوفارم" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ليخرج من المرحلة التجريبية ويصبح ضمن اللقاحات الأساسية التي تحارب الجائحة التي شلت حركة العالم.

لقاح مصنوع من الفيروس

ويعمل لقاح "سينوفارم" عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإنه من أجل انتاج اللقاح، أحضر الباحثون في معهد بكين 3 أنواع من فيروس كورونا، من المصابين في المستشفيات الصينية، بالإضافة إلى فيروس متحور يستطيع التكاثر.

تعطيل الفيروس

ولدى إنتاج الباحثين لمخزونات كبيرة من فيروسات كورونا، قاموا بصبّها بمادة كيميائية تسمى بيتا بروبيولاكتون، وقام المركب بتعطيل فيروسات كورونا عن طريق الارتباط بجيناتها، ولم يعد بإمكان فيروسات كورونا المعطلة التكاثر.

وأضافت الصحيفة أن الباحثون قاموا بسحب الفيروسات المعطلة وخلطها بكمية ضئيلة من مركب قائم على الألومنيوم كمادة مساعدة، لتحفز هذه المواد المساعدة جهاز المناعة لتعزيز استجابته للقاح..

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استخدام الفيروسات المعطلة لأكثر من قرن من الزمان، واستخدمها مبتكر لقاح شلل الأطفال في الخمسينيات من القرن الماضي، جوناس سالك، وهي من القواعد الأساسية للقاحات ضد عدد من الأمراض، بما في ذلك داء الكلب والتهاب الكبد (أ).

دفع الاستجابة المناعية

ونظراً لأن الفيروسات في اللقاح أصبحت معطلة وغير حية، أصبح بالإمكان حقنها في الجسم دون التسبب بالإصابة.

وبمجرد دخولها الجسم، يتم ابتلاع بعض الفيروسات المعطلة بواسطة نوع من الخلايا المناعية.

وتمزق الخلية المناعية الفيروس التاجي وتعرض بعض شظاياه على سطحها، ويمكن أن تساعد في تجنيد الخلايا المناعية الأخرى للاستجابة للقاح.

صنع الأجسام المضادة

وبمجرد التطعيم بلقاح سينوفارم، يمكن لجهاز المناعة الاستجابة لعدوى فيروسات كورونا الحية، حيث تنتج الخلايا المناعية أجساما مضادة تستهدف "بروتين سبايك"، مما يمنع الفيروس من دخول الخلايا، وقد تمنع أنواع أخرى من الأجسام المضادة الفيروس بوسائل أخرى.

وأظهرت التجارب السريرية لشركة سينوفارم أن لقاحها يمكن يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا، لكن لا أحد يستطيع حتى الآن تحديد مدة استمرار هذه الحماية.

خلايا الذاكرة

ومن الممكن أن ينخفض ​​مستوى الأجسام المضادة على مدار شهور، لكن الجهاز المناعي يحتوي أيضا على خلايا خاصة تسمى "خلايا الذاكرة ب" التي قد تحتفظ بمعلومات حول فيروس كورونا لسنوات أو حتى عقود.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أن اللقاح الصيني حصل على الموافقة الكاملة في البلاد، بعد أن كشفت عن نسبة فعالية 86 بالمئة.

كما أعلن رئيس شركة سينوفارم في وقت سابق، أن أكثر من مليون مواطن صيني تقريباً تم تطعيمه باللقاح حتى الآن.