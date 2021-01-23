تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق إصدارها الأول من نظارات AR بسعر مرتفع في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي توضح تفاصيل أكثر حول إصدار ابل القادم من نظارات الواقع المعزز، حيث تكشف التسريبات الجديدة عن خطط ابل لإطلاق إصدار مرتفع التكلفة من نظارة الواقع المعزز خلال 2022.

أكدت العديد من التسريبات على أن شركة ابل قد بدأت بالفعل تطوير إصدارها الأول من نظارات الواقع المعزز، ولقد أوضح تقرير Mark Gurman من صحيفة بلومبرغ أن ابل تستعد لإطلاق إصدار مرتفع التكلفة من نظارة الواقع المعزز في العام المقبل، بينما تقدم الإصدار التجاري بتكلفة أقل لاحقاً.

أيضاً من المقرر أن تستغرق ابل مزيد من الوقت للإنتهاء من تطوير نظارة الواقع المعزز، كما تخطط ابل لتوضح للمطوريين والمستخدمين آلية العمل في نظارة الواقع المعزز قبل إطلاقها رسمياً.

وقد رصدت نظارة ابل للواقع المعزز AR بنموذج رقم N301 في التسريبات التي رصدت حتى الآن، كما تدعم النظارة إبتكار وتطوير تصميم ثلاثي الأبعاد في الألعاب، كما ستدعم النظارة مشاهدة محتوى وتركيب المواد والعناصر ثلاثية الأبعاد على الواقع الحقيقي للمستخدم.

كما تشير التسريبات إلى أن ابل تخطط لدعم نظارة الواقع المعزز بأفضل التكوينات مع أفضل شرائح الشركة، كما تأتي النظارة بدقة أعلى في الشاشة من نظارات الواقع الإفتراضي.

أيضاً تشير التسريبات إلى نظارة الواقع المعزز المرتقبة من ابل ستتضمن بطارية، كما ستتم المعالجة بشكل كامل داخل النظارة، أيضاً تدعم ابل المستخدمين بميزة تغيير عدسات النظارة بعدسات طبية عند الحاجة.

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