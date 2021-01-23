شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون يدعون رؤساء جوجل وأمازون وفيس بوك لجلسة استماع بالاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المشرعون في الاتحاد الأوروبي الرؤساء التنفيذيين في أمازون وأبل وفيس بوك وألفابت إلى جلسة استماع في الأول من فبراير في بروكسل في محاولة منهم لتخفيض سلطات عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وسيقدم البرلمان الأوروبي في الأشهر المقبلة مدخلات في مقترحات المفوضية الأوروبية لإجبار الشركات على اللعب بنزاهة مع المنافسين وبذل المزيد لمعالجة الأخبار المزيفة والمحتوى الضار عبر الإنترنت أو مواجهة غرامات باهظة.

قالت دعوة مرسلة إلى الشركات التي اطلعت عليها رويترز.

وسيساهم هذا الحدث في إعداد أعضاء البرلمان الأوروبي للمناقشات القادمة حول التنظيم الجديد المحتمل للقطاع الرقمي. لكل هذه الأسباب، نود أن نوضح أن هذه الدعوة موجهة للمديرين التنفيذيين فقط".

وقالت الدعوة إن المشرعين كانوا على استعداد لتغيير التاريخ إلى يوم آخر في فبراير أو مارس، ومع ذلك، شكك الأشخاص المطلعون على الشركات في تلقي الدعوة.

في وقت سابق، تبين أن الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، سوندار بيتشاي، سيجري مكالمة عبر الهاتف مع رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي Margrethe Vestager في 25 يناير، وفقًا لجدول زمني للمفوضية الأوروبية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية، فيستاجر، الذي يضغط من أجل قواعد جديدة صارمة، سيناقش القضايا الرقمية والمنافسة مع بيتشاي.