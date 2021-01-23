شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat تطلق "فلتر" جديد لصورة بيرني ساندرز بالواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في كل مكان، ولكن ما سرق الأضواء بالفعل هي صورة السيناتور بيرني ساندرز على كرسي قابل للطي، وهو يرتدى قفازات شكلها غريب، والتي أصبحت ميمًا عالميًا، وأطلق Snapchat فلترًا جديدًا مضحكًا يسمح للمستخدمين بوضع ساندرز وكرسيه القابل للطي حول منازلهم باستخدام الواقع المعزز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق الفلتر، المسمى Bernie Mittens، على Snapchat اليوم.

وقال متحدث باسم Snapchat: "يمكن لمستخدمي Snapchat الآن إحضار بيرني ساندرز من حفل تنصيب بايدن، إلى أي مكان باستخدام هذا الفلتر".

كما أنه لاستخدام هذا الفلتر، ما عليك سوى فتح تطبيق Snapchat على هاتفك الذكي، وسيؤدي هذا إلى إظهار الكاميرا، اضغط فوق رمز الوجه المبتسم الصغير لإحضار أنواع الفلتر المختلفة، وفي الشريط السفلي، اضغط فوق استكشاف، قبل كتابة Bernie Mittens في شريط البحث.

اضغط على فلتر Bernie Mittens وسيظهر السناتور الأمريكي على شاشتك، وحدد المكان الذي ترغب في وضعه فيه، أو اضغط على الشاشة لتغيير حجمه، وبمجرد أن تصبح راضيًا عن اختيارك، اضغط فوق زر الصورة لالتقاط صورك.

يمكنك إما إرسال الصورة إلى صديقك على Snapchat من خلال الضغط على "إرسال إلى" في الزاوية اليمنى السفلية، أو تنزيلها على هاتفك الذكي من خلال الضغط على الرمز الموجود في الزاوية اليسرى السفلية.

وأصبحت الصورة ميمًا عالميًا بعد أن تم تصوير السياسي في فيرمونت على كرسي قابل للطي، مرتديًا سترة رمادية كبيرة الحجم، وبعض القفازات الصوفية في حفل تنصيب بايدن.

كما أنه سرعان ما تحرك المشجعون والمشاهير المتفاجئون من الزى في هذه الصورة، ولصقوا الفلتر في صورهم الخاصة، واستخدام الميم الخاص به.