تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق هاتف GALAXY A82 بكاميرة متحركة وتقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان GALAXY A82، والذي ينطلق بتصميم الكاميرة المتحركة وتقنية 5G.

كشف تقرير Galaxy Club عن خطط سامسونج لإطلاق هاتف GALAXY A82، والذي ينطلق رسمياً في النصف الثاني من هذا العام بالتصميم المتحرك للكاميرة الذي قدم في Galaxy A80، كما يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس للمرة الأولى في الهواتف المميزة بالتصميم المتحرك للكاميرة.

كانت شركة سامسونج قد كشفت للمرة الأولى عن هاتف Galaxy A80 خلال 2019، حيث يتميز الهاتف بعدسات قابلة للتدوير، ليقدم تصميم بكامل الشاشة المميزة بحجم 6.7 إنش.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 8 ميجا بيكسل، مع عدسات 3D لعمق التصوير.

كما يتم تدوير الكاميرة بشكل تلقائي عند إختيار نمط تصوير السيلفي في هاتف Galaxy A80، لذا نترقب التغييرات التي ستطرأ على الإصدار الجديد GALAXY A82 مع دعم شبكات 5G.

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