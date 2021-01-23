شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه Bluesky .. مشروع تويتر السرى للمنصات الاجتماعية اللامركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Twitter في 11 ديسمبر 2019، في تغريدة مفاجئة عن Bluesky ، وهي مبادرة لتطوير معيار مفتوح ولا مركزي لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يقل في ذلك الوقت سوى القليل جدًا عن المشروع طوال عام 2020، ولكن مؤخرًا، قام حساب Bluesky على تويتر بتغريد تحديث حول تقدمه.

- ما هو Bluesky

هو بمثابة منصة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في تويتر، وذلك في أعقاب خطاب الكراهية والعنف الواقعي من المنصة، فهو منصة لا مركزية لوسائل التواصل الاجتماعي، على غرار Bitcoin، وقد كانت التطبيقات "اللامركزية" موجودة منذ اختراع Bitcoin قبل عقد من الزمن، وعلى عكس التطبيق العادي، الذي يتم إنشاؤه وامتلاكه من قبل فرد أو شركة ، فإن التطبيقات اللامركزية ليس لها ملكية مركزية وغالبًا ما تعمل على blockchain.

حيث تساعد blockchain، وهي مجموعة من القواعد المتفق عليها بشكل متبادل، في إبقاء السيطرة خارج سلطة مركزية ومنح كل مستخدم قوة متساوية، وفي حالة Bitcoin، هذا يعني أنه لا توجد سلطة مالية واحدة، مثل البنك أو الحكومة ، تتحكم في العملة.

وبالنسبة إلى Twitter، قد يعني هذا أن قرارات مثل تحديد المحتوى الذي سيتم الإشراف عليه لن يتخذها التنفيذيون في وسائل التواصل الاجتماعي مثل دورسي، وفي الواقع، سيتخلى دورسي عن السيطرة على معايير شركته بدلاً من القواعد المتفق عليها من قبل المجتمع، وعلى الرغم من أن المشروع يبدو مبتكرًا، إلا أن الكثيرين في مجتمع التطبيقات اللامركزية (Dapps) كانوا متشككين عندما تم الإعلان لأول مرة.