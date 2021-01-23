شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد "الفيروز" أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالشرق الأوسط من الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى في شرق بورسعيد والذى يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، حيث يعرض ”الخليج 365” مجموعة من الصور المتلقطة بالأقمار الصناعية عبر خدمة "جوجل إيرث" للمشروع الأكبر في الشرق الوسط.

وتظهر صور الأقمار الصناعية موقع المشروع المقام على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد، و الذى يضم حوالى 5908 أحواض استزراع سمكي، فيما يصل حجم الحوض 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، وتظهر صورة خرائط الجوجل الملتقطة من الأعلى عبر الأقمار الصناعية صورة المشروع والذى تكشف عن عبارات "تحيا مصر" .

يذكر أن المشروع العملاق يساهم بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

فيما يضم مشروع الاستزراع السمكى، الذي أقيم في منطقة شرق التفريعة، أحواضًا للصيد سميت مشروع الفيروز، بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحري يعمل داخل وخارج المياه الإقليمية، وقد تمت إضافة تقنيات حديثة للاستزراع السمكي في مصر لأول مرة منها الاستزراع بالاقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكي في جميع المجالات وذلك بهدف زيادة نصيب الفرد من الاسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.