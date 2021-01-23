شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لوقف انتخابات النقابات في مستودع ألاباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أمازون طلبًا لمجلس علاقات العمل الوطني الأمريكي بوقف انتخابات النقابة في مستودع Bessemer ، ألاباما ، المقرر أن تبدأ في 8 فبراير، وطلبت الشركة أيضًا مراجعة قرار سابق لمجلس العمل لإجراء الانتخابات عن طريق البريد بسبب جائحة COVID-19 .

وكان من المقرر أن تبدأ الانتخابات النقابية الأولى لأمازون في الولايات المتحدة منذ عام 2014 بإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في أوائل فبراير وعد الأصوات التي تبدأ في 30 مارس.

وأكدت الشركة وجود ثغرات متعددة في سابقة مجلس العمل، والأخطاء التي ارتكبها المدير الإقليمي بالنيابة، والفرص الضائعة لتحسين الاقتراع عبر البريد لدعم حركتها، وامتنعت النقابة عن التعليق على الأمر.