تكنولوجيا: المواصفات الرئيسية لهواتف OnePlus 9 يُكشف عنها في أحدث التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن المواصفات الرئيسية لهواتف وان بلس المرتقبة OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro التي تنطلق لاحقاً برقاقة معالج Snapdragon 888.

إستعرضت التسريبات المصورة السابقة تصميم هواتف وان بلس OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro التي يعلن عنها رسمياً خلال شهر مارس المقبل، حيث تقدم وان بلس الهاتفين بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن ثقب الشاشة في هاتفي OnePlus 9 سيتميز بحجم 3.8مم، أيضاً كشفت التسريبات التي جاءت عبر Digital Chat Station اليوم عن مواصفات OnePlus 9 Pro الذي يأتي بحجم شاشة 6.78 إنش بجودة عرض QHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz مع تصميم منحني للشاشة.

من جانب أخر يأتي الإصدار الرئيسي OnePlus 9 بحجم شاشة 6.55 إنش، بمعدل تحديث 120Hz وتصميم مسطح للشاشة، كما يتميز هاتف OnePlus 9 بسماكة 8مم، بينما يأتي هاتف OnePlus 9 Pro بسماكة 8.5مم، كما يأتي كلا الهاتفين بوزن أقل من 200 جرام.

أيضاً يدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 888، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع 65W، وتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 45W.

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