لينوفو تستعد لإطلاق أنحف حواسيبها المحمولة وأكثرها تطورا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 3:12 مساءً

من المقرر أن تطلق شركة لينوفو الصينية، أنحف حواسيبها المحمولة وأكثرها تطورا ThinkPad X1 Titanium Yoga، قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة العملاقة للتكنولوجيا والحواسيب، أن الحاسب الجديد يتميز بهيكل متين مصنوع من الألومنيوم يزن نحو 1.5 كيلوجرام، سمكه 11.5 ملم فقط.

وزود الجهاز بشاشة بمقاس 13.5 بوصة، أبعادها “3:2″، ودقة عرضها تعادل (2256/1504) بيكسلا، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م، ومدعومة بتقنيات Dolby Vision، يمكن تدويرها بزاوية 360 درجة لتتحول إلى شاشة كشاشة الحاسب اللوحي.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Intel Core i7 vPro من الجيل الحادي عشر يمكّنه من العمل مع شبكات 5G، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4x بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي M.2 PCIe بسعة 1 تيرابايت.

ومن المفترض أن يطرح هذا الحاسب في الأسواق العالمية قبل نهاية يناير/كانون الثاني الجاري بسعر 1899 دولارا تقريبا.

أرباح لينوفو

ومطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 قالت لينوفو إن صافي أرباحها للربع الثاني ارتفع بنسبة 53% إلى 310 ملايين دولار أمريكي، وذلك مقابل 202 مليون دولار العام الماضي.

وقفز دخل الشركة قبل خصم الضرائب بنسبة 52% عن العام السابق إلى 470 مليون دولار.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 7% إلى 14.5 مليار دولار مقابل 13.52 مليار دولار العام الماضي، مع تسجيل نمو قوي في جميل الأعمال.

وتوقعت الشركة تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الثاني من العام، بالنظر إلى الأسلوب العالمي الجديد للعمل والتعلم واللعب، من المنزل.

وقالت الشركة إنها تتوقع فرص نمو مستقبلية كبيرة تتجاوز توقعات المحللين.

وقال يوانكنج يانج، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة لينوفو: “في ظل استمرار العالم في التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، فإننا واثقون من إمكانات النمو على المدى الطويل لكل من الأجهزة والبنية التحتية السحابية”.