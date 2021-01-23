علوم وتكنولوجيا

تصميم جديد وثمن باهظ.. أبل تطور نظارة واقع افتراضي من القماش

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

شركة أبل

تعمل الشركة الأمريكية العملاقة أبل تعمل على تطوير نظارة واقع افتراضي (VR) ذات تصميم جديد، وثمن باهظ.

وذكر تقرير وكالة ”بلومبيرغ“، أن النظارة المتطورة ستتضمن أقوى معالج لدى الشركة والمسمى ”M1 Mac“ الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يُتوقع أن تتميز النظارة التي سيتم إصدارها، العام المقبل، بتصميم قماشي خفيف الوزن، فضلًا عن تزويدها بمروحة للتبريد، وهي ميزة حاولت أبل تجنبها في المنتجات السابقة.

ويفيد التقرير بأن نظارة الواقع الافتراضي ستكون جهازًا مستقلًا، مما يسمح لأبل بالتنافس مع نظارة أوكولوس التي أنتجها فيسبوك.

ويذكر أنه، في يونيو الماضي، أصدرت بلومبيرغ تقريرًا قالت فيه إن الشركة تعمل على جهازين متميزين للواقع المعزز والواقع الافتراضي، ولكنهما لا يزالان على بعد سنوات من الطرح.

وهذان الجهازان هما ”N421″، وهي نظارة واقع معزز خفيفة الوزن يمكنها أن تقوم بتركيب النص والصور على الشاشة، وN301، وهي نظارة أكبر وأكثر قوة تمزج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

والآن كشفت التسريبات أن جهاز الواقع الافتراضي قد وصل إلى مرحلة إنتاج النماذج الأخيرة، واقترب من موعد إصداره المتوقع في 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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