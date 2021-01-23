تكنولوجيا: تسريبات تؤكد خفض إنتاج ابل من هاتف iPhone 12 mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد جاء من سلاسل توريد ابل على أن عملاق التكنولوجيا قامت بخفض إنتاج هاتفها منخفض التكلفة iPhone 12 mini.

أشار بعض المحللين إلى أن شركة ابل قررت خفض إنتاج هاتف iPhone 12 mini في هذا الربع إلى 2 مليون وحدة وذلك نتيجة لإنخفاض مبيعات الهاتف، واليوم جاء تقرير جديد من سلاسل توريد ابل ليؤكد على خفض الإنتاج.

ولقد أكد التقرير على أن ابل قامت في المقابل بزيادة إنتاج هاتف iPhone 12 Pro الذي يأتي بتكلفة أعلى، وذلك نظراً لإرتفاع الطلب على هذا الإصدار عن المتوقع.

أيضاً أوضح تقرير Digitimes أن ابل تواجه إنخفاض في مبيعات هاتف iPhone 12 mini في كلاً من سوق الولايات المتحدة والسوق الأوروبي بشكل خاص نتيجة لإنتشار فيروس COVID-19، لذا قررت ابل خفض إنتاج Pegatron من الهاتف.

كما أكدت سلاسل توريد ابل على إرتفاع الطلب على هواتف iPhone 12 وiPhone 12 Pro، لذا قامت شركة ابل بزيادة طلبات التوريد لماسح LiDAR في الفترة الأخيرة لدعم إصدار Pro، أيضاً نتيجة لزيادة الطلب على هاتف iPhone 12 Pro بشكل خاص قامت الشركات المصنعة بطلب تمديد فترة التسليم للوحدات الجديدة.

يذكر أن شركة ابل أطلقت حملة ترويجية لسلسلة iPhone 12 تؤكد من خلالها على مميزات وكفاءة التصوير، مع الآداء المميز للهواتف الجديدة بفضل رقاقة A14 Bionic.

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