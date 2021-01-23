تكنولوجيا: جهاز MACKBOOK AIR القادم من ابل يتميز بحجم أنحف ووزن أخف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من بلومبرغ عن خطط ابل لإطلاق ترقية لجهاز MACKBOOK AIR للعام 2021، على أن تستهدف إعادة تصميم الجهاز والتكوينات الداخلية لهذا الإصدار.

تستعد شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MACKBOOK AIR لاحقاً هذا العام، حيث أوضح تقرير بلومبرغ أن الترقية الجديدة هذا العام تأتي بتغييرات هامة في التصميم الذي يأتي بحجم أنحف ووزن أخف، كما يضم حواف أقل سمكاً.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتقرير أن ينطلق MACKBOOK AIR في النصف الثاني من عام 2021، أيضاً يأتي الجهاز بدون حواف تقريباً، كما تعيد شركة ابل إستخدام نظام MagSafe في هذا الإصدار.

وتشير التسريبات إلى أن ابل في طريقها لدعم هذا الإصدار بترقية في رقاقة المعالج، حيث تدعم الجهاز بالجيل الجديد من شريحة M1 المطورة من الشركة، على أن يرتكز الجيل الجديد أيضاً على دقة تصنيع 5 نانومتر بلس، حيث تتلقى ابل الشرائح الجديدة المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر ما بين 2022 إلى 2023.

أيضاً من المقرر أن يأتي جهاز MacBook Air للعام 2021 بحجم 13 إنش في الشاشة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار في نهاية 2021.

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