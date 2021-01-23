تكنولوجيا: تقرير يؤكد دمج قسم الأبحاث والتطوير في وان بلس وOppo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر DoNews على دمج قسم التطوير والأبحاث في كلٍ من شركة وان بلس وOppo، على أن يتم تعيين الموظفيين الجدد عبر شركة Oppo.

كشف تقرير DoNews عن دمج قسم الأبحاث والتطوير في شركتي وان بلس وOppo، كما أوضح التقرير أن عملية الدمج كانت قد بدأت خلال شهر ديسمبر من نهاية العام الماضي، ومن ثم إنتهت عملية الدمج بشكل نهائي مؤخراً.

كما يوضح التقرير أن عملية الدمج تحاكي العلاقة بين Redmi وشاومي، حيث تتقاسم كلا الشركتين نفس الإستراتيجية المتبعة في البحث والتطوير.

ولقد جاء بيان صحفي من OnePlus يؤكد على ما جاء في تقرير DoNews، كما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين شركتي وان بلس وOppo تحت إشراف الشركة الأم BBK.

يذكر أن عملية تطوير البرامج في كلا الشركتين تستمر بشكل مستقل عن عملية الدمج، حيث تطور كلا الشركتين برامج Color OS وOxygen OS المخصصة للهواتف الذكية.

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