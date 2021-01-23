بايدن يستعين بفريق أمن إلكتروني على مستوى عالمي

دبي - يزن راشد - عين الرئيس (جو بايدن) مجموعة من قدامى المحاربين في مجال الأمن القومي من ذوي الخبرة السيبرانية العميقة.

ونالت هذه الخطوة الثناء من مسؤولي الدفاع السابقين والمحققين حيث تعمل الحكومة الأمريكية على التعافي من واحدة من أكبر عمليات الاختراق التي نفذتها وكالاتها المنسوبة إلى الجواسيس الروس.

وتراجع الأمن السيبراني في زمن إدارة ترامب، حيث أوقفت منصب منسق الأمن السيبراني في البيت الأبيض.

كما قلصت الإدارة جناح الدبلوماسية الإلكترونية في وزارة الخارجية، وطردت زعيم الأمن السيبراني الفيدرالي (كريس كريبس) Chris Krebs في أعقاب هزيمة (دونالد ترامب) في الانتخابات في 3 نوفمبر.

وتم الكشف عن الاختراق في شهر ديسمبر، الذي استهدف ثماني وكالات فيدرالية والعديد من الشركات، بما في ذلك مزود البرمجيات SolarWinds.

وعزت وكالات الاستخبارات الأمريكية ذلك الاختراق علنًا إلى جهات حكومية روسية، ونفت موسكو ضلوعها في الاختراق.

وبموجب قانون صدر حديثًا، يجب على بايدن فتح مكتب يركز على الإنترنت يقدم تقاريره إلى المدير السيبراني الوطني الجديد، الذي ينسق القدرات الإلكترونية الهائلة للحكومة الفيدرالية.

وتعد (جين إيسترلي) Jen Easterly بمثابة المرشحة الرئيسية لمنصب المديرة السيبرانية، وهي مسؤولة سابقة رفيعة المستوى في وكالة الأمن القومي.

وتعمل إيسترلي الآن في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية مورجان ستانلي، وشغلت سابقًا العديد من المناصب الاستخبارية العليا في إدارة أوباما وساعدت في إنشاء القيادة الإلكترونية الأمريكية، وهي وحدة الحرب الإلكترونية العليا في البلاد.

وقال نائب رئيس شركة مايكروسوفت (توم بيرت) Tom Burt في بيان: إن إدارة بايدن عينت خبراء أمن إلكتروني على مستوى عالمي في مناصب قيادية.

ومع ذلك، يشعر بعض المراقبين بالقلق من أن تكون تجربة المجموعة الجماعية بالكامل تقريبًا في القطاع العام، وهذا التمييز مهم لأن الغالبية العظمى من البنية التحتية للإنترنت في الولايات المتحدة مملوكة ومدارة من الشركات الأمريكية.

وقال مدير الأمن السيبراني السابق في وزارة الأمن الداخلي، (أميت يوران) Amit Yoran: إن إيجاد توازن جيد مع كل من الخبرة الحكومية والتجارية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

ويخطط بايدن لترشيح (روب سيلفرز) Rob Silvers، الذي عمل أيضًا في إدارة أوباما، ليصبح مديرًا لوكالة أمن البنية التحتية للأمن السيبراني، وهو المنصب الذي شغله (كريس كريبس) Chris Krebs.

ويضم مجلس الأمن القومي التابع لبايدن، وهو ذراع البيت الأبيض الذي يوجه الأولويات الأمنية للإدارة، خمسة مسؤولين من ذوي الخبرة في مجال الأمن السيبراني.

وتقود التعيينات المسؤولة الكبيرة في وكالة الأمن القومي (آن نويبرغر) Anne Neuberger بصفتها نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة، وهو منصب جديد مصمم للارتقاء بالموضوع داخليًا.

وأصبحت نويبرغر واحدة من أكثر الشخصيات بروزًا في وكالة الأمن القومي في السنوات الأخيرة بعد قيادتها جناح الدفاع الإلكتروني بوكالة التجسس.

ونالت الثناء على تنبيه الشركات بسرعة إلى تقنيات القرصنة التي تستخدمها الدول الأخرى.

وتشمل التعيينات الأخرى (مايكل سولماير) Michael Sulmeyer و (إليزابيث شيروود راندال) Elizabeth Sherwood-Randall و (روس ترافرز) Russ Travers و (كايتلين دوركوفيتش) Caitlin Durkovich.