شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايدن يعين فريق أمن إلكترونى فى أعقاب عمليات الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفع الرئيس الأمريكي جو بايدن من أهمية الأمن السيبراني في ضوء اختراق SolarWinds الذي أضر بمؤسسات حكومية متعددة وفقًا لما نقله موقع engadget عن وكالة رويترز.

وسيعين الرئيس الأمريكي قريبًا مجموعة من المسئولين على دراية جيدة بالأمن السيبراني، واختار البيت الأبيض، "آن نويبرجر" من وكالة الأمن القومي لمنصب نائب مستشار الأمن القومي الذي تم إنشاؤه حديثًا في مجلس الأمن القومي.

ومن الإضافات الأخرى للمجلس معلمو الأمن السيبراني، بما في ذلك مايكل سولماير كمدير أول للإنترنت، وإليزابيث شيروود راندال كمستشار للأمن الداخلي، وروس ترافرز كنائب مستشار الأمن الداخلي، وكايتلين دوركوفيتش كمديرة أولى للصمود والاستجابة.

وتعكس بعض الأدوار التي سيتم شغلها قريبًا تركيزًا مشابهًا. المرشح الرئيسي لمنصب مدير Cyber ​​National الذي تم إنشاؤه مؤخرًا هو Jen Easterly، والرئيس الحالي للمرونة في Morgan Stanley، وهو محارب قديم في إدارة أوباما وعضو في إنشاء Cyber ​​Command.

ويستعد بايدن لترشيح عضو آخر في البيت الأبيض، وهو روب سيلفرز، لتوجيه وكالة أمن البنية التحتية للأمن السيبراني (CISA).

وأقال الرئيس السابق ترامب رئيس CISA السابق كريس كريبس، بعد أن أشار إلى عدم وجود دليل على التلاعب الرقمي بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال نائب رئيس مايكروسوفت توم بيرت في بيان إن هذا فريق "عالمي المستوى" من خبراء الأمن السيبراني.

وتمثل هذه الخطوات تناقضًا حادًا مع إدارة ترامب، التي قللت بشكل عام من أهمية الأمن السيبراني. على الرغم من أن الحكومة السابقة رفعت دور القيادة الإلكترونية وساعدت في إنشاء مركز إلكتروني متكامل لتنسيق الاستجابات، إلا أنها أسقطت أيضًا دور منسق الأمن السيبراني في البيت الأبيض، وقلصت وحدة الدبلوماسية الرقمية بوزارة الخارجية وأطلقت كريبس.

وقد يفعل الفريق الجديد المزيد لمساعدة الولايات المتحدة على الاستجابة لحادث SolarWinds والحماية من الاختراقات المستقبلية.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذا قد لا يكون كافيا، وحذر المدير السيبراني السابق للأمن الداخلي أميت يوران من أن هناك حاجة إلى "توازن جيد" بين خلفيات القطاعين العام والخاص - والعديد من التعيينات من خريجي الحكومة.

وسيُقاس النجاح بقدرة الولايات المتحدة على صد المتسللين في المستقبل بالطبع، ولكن ليس من المؤكد أن العديد من الموظفين الجدد سوف يجلبون تفكيرًا جديدًا إلى طاولة المفاوضات.