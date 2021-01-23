شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير القطاع الروسى بمحطة الفضاء الدولية يكشف احتمال تسرب الهواء من شقوق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فلاديمير سولوفيوف، مدير رحلة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أنه من المحتمل وجود مكان آخر في الوحدة الروسية، يتسرب منه الهواء، ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، قال سولوفيوف: "لقد اكتشفنا حتى الآن شقا واحدا، ولكننا نشك بوجد شق آخر، يتسرب منه الهواء"، وأضاف: "يجب أن ننقل على مركبة الشحن مجهرا قويا، يمكننا بمساعدته تحديد مكان الشق الجديد، قد يكون قطر هذه الفتحة 0.2 ملليمتر".



رواد فى محطة الفضاء

وكان يوري جيدزينكو، نائب مدير رحلة القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، قد أعلن في وقت سابق أن مركبة الشحن "بروجريس إم إس-16" التي ستطلق في شهر فبراير 2021 ستحمل أجهزة ومعدات خاصة للصيانة لوضع نهاية لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية.

وعرض سولوفيوف، على مجلس الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية، فكرة تركيب جهاز محاكاة الجاذبية على متن المحطة الفضائية الروسية، ووفقا له، سيساعد هذا الجهاز في الحفاظ على صحة رواد الفضاء العاملين على متن المحطة الفضائية الروسية الجديدة.

من جانبه، يقول أوليج أورلوف، مدير معهد المشكلات الطبية الحيوية، "أريد لفت الانتباه إلى هذه المسألة والتأكيد بأنه تدرس حاليا مسألة إنشاء وحدة قابلة للتحويل مع جهاز طرد مركزي ذي نصف قطر صغير ، كوسيلة لخلق جاذبية اصطناعية لاختبارها كوسيلة للوقاية".

وكما هو معروف، تعمل قوة الطرد المركزي بشكل مشابه لعمل قوة الجاذبية، وقد سبق أن اقترح العالم الروسي قسطنطين تسيولكوفسكي، تصميم المحطات الفضائية بحيث تدور حول محورها من أجل خلق قوة جاذبية اصطناعية على متنها.

جدير بالذكر أن نظام توصيل الأكسجين كان قد تعطل فى أكتوبر الماضي، ما أجبر أفراد الطاقم الروسى على تفكيكه بغية كشف الخلل والانتقال إلى استخدام النظام الأمريكى مؤقتا، ثم أعلن ناطق باسم "روس كوسموس" أن النظام الروسى قد أعيد تشغيله. لكنه تعطل فى ديسمبر الماضى مرة أخرى.