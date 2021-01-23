شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة إيطالية تغرم موقع "ديلى موشن" 22 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة ميدياست الإيطالية، إنها فازت في قضيتين قانونيتين ضد بوابات فرنسية وأمريكية تتعلق بالقرصنة على الإنترنت، وقالت الإذاعة في بيان إن محكمة إيطالية أمرت شركة Dailymotion الفرنسية بدفع أكثر من 22 مليون يورو (27 مليون دولار) لنشرها بشكل غير قانوني 15 ألف مقطع فيديو باستخدام محتوى ميدياست وفقا لرويترز.

كما أمرت المحكمة موقع Veoh الأمريكي، المعروف باسم Qlipso Inc وقت ارتكاب الجريمة ، بدفع أكثر من 3.3 مليون يورو و 60.000 يورو كتكاليف لشركة Mediaset.

وقال متحدث باسم فيفيندي ، التي تمتلك ديلي موشن حاليًا ، إن الشركة ستستأنف الحكم، ولم يتسن الوصول إلى Veoh للتعليق.