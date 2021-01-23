نظارة الرأس من آبل للواقع الافتراضي قادمة في عام 2022

دبي - يزن راشد - تطور شركة آبل نظارة الرأس للواقع الافتراضي تتضمن تصميمًا من القماش ومروحة وسعرًا باهظًا، لكن النموذج الأولي واجه العديد من عقبات التطوير، وكان لدى الشركة توقعات مبيعات متحفظة، مما يوضح مدى صعوبة تقديم هذه التكنولوجيا الاستهلاكية الناشئة إلى الجماهير.

وأفادت وكالة بلومبرج أن نظارة الرأس الأولى من آبل للواقع الافتراضي قد يتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن في عام 2022 بصفتها جهازًا مستقلًا يعمل من خلال البطاريات، على غرار Oculus Quest 2.

وتعرض نظارة الرأس بصفتها جهاز واقع افتراضي بيئة رقمية ثلاثية الأبعاد شاملة للألعاب ومشاهدة الفيديو والتواصل، وستكون وظيفة الواقع المعزز، والقدرة على تراكب الصور والمعلومات على طريقة عرض العالم الحقيقي، محدودة بدرجة أكبر.

وتخطط آبل لإطلاق المنتج في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2022، وذلك لمواجهة Oculus من فيسبوك و PlayStation VR من سوني.

ولا تتطلع آبل هذه المرة إلى إنشاء تجربة تشبه تجربتها فيما يخص آيفون لنظارة الرأس الأولى لها، وبدلًا من ذلك تسعى الشركة إلى بناء منتج متطور متخصص من شأنه إعداد المطورين الخارجيين والمستهلكين لنظارات الواقع الافتراضي الأكثر شيوعًا.

وتشير الخطط إلى أن النظارة الأولى من آبل ستكون أغلى بكثير من نظيراتها المنافسة، التي تتراوح تكلفتها بين 300 و 900 دولار.

ويعتقد بعض المطلعين على آبل أن الشركة قد تبيع نظارة واحدة فقط يوميًا لكل متجر بيع بالتجزئة، ولدى آبل ما يقرب من 500 متجر، ووفقًا لهذا السيناريو، ستكون المبيعات السنوية أكثر بقليل من 180 ألف وحدة – باستثناء قنوات البيع الأخرى.

ومن شأن هذا السيناريو أن يضعها على قدم المساواة مع منتجات آبل الأخرى الباهظة الثمن، مثل حاسبها المكتبي Mac Pro بسعر 5999 دولار.

وتطور آبل بعض الرقاقات الأكثر تقدمًا وقوة لنظارة الرأس للواقع الافتراضي غير المعلن عنها بعد إلى جانب الشاشات ذات الدقة الأعلى بكثير من تلك الموجودة في منتجات الواقع الافتراضي الحالية.

وتفوقت بعض هذه الرقاقات التي تم اختبارها في الجهاز على أداء معالجات M1 Mac من آبل، كما صممت الشركة النظارة بمروحة، وهو أمر تحاول الشركة عادة تجنبه عبر منتجات الهواتف المحمولة.

وتحمل نظارة الرأس الاسم الرمزي N301، وهي ما تزال في مرحلة متأخرة من النموذج الأولي، ولم يتم الانتهاء منها بعد، لذا يمكن تغيير خطط الشركة أو إلغائها بالكامل قبل الإطلاق.

وأدت المعالجات القوية وإدراج المروحة في البداية إلى جهاز كبير جدًا وثقيل مع بعض القلق بشأن إجهاد الرقبة في الاختبار المبكر.

وأزالت آبل أدوات الواقع المعزز المخصصة عادةً للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ارتداء النظارات، مما ساعد في تقليص الحجم.

وبالنسبة للمستهلكين الذين يعانون من ضعف في البصر، طورت الشركة نظامًا يمكن من خلاله إدخال العدسات الطبية المخصصة في نظارة الرأس عبر شاشات الواقع الافتراضي.

وتستخدم آبل نسيجًا خارجيًا لتقليل وزن نظارة الرأس، ويعد هذا خروجًا عن التصميمات المعدنية التي تستخدمها الشركة لمعظم المنتجات، وذلك بالرغم من أنها استخدمت البلاستيك لأجهزة مثل AirPods وأقمشة لمكبر الصوت HomePod لتحسين الصوتيات.

وتشتمل النماذج الأولية لنظارات الرأس، التي يبلغ حجم بعضها بحجم Oculus Quest، على كاميرات خارجية لتمكين بعض ميزات الواقع المعزز.

وتختبر الشركة استخدام الكاميرات للتتبع اليدوي، وتطور ميزة حيث يمكن للمستخدم الكتابة افتراضيًا في الهواء لإدخال النص.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الوظيفة ستكون جاهزة للإصدار الأول من الجهاز أو ما إذا كانت تغادر المرحلة الاستكشافية.

ولا تزال الشركة أيضًا تتصارع مع المحتوى والوظائف التي تنوي شحنها مع الجهاز، حيث لا يزال الواقع الافتراضي تقنية حديثة العهد إلى حد ما، ولا يزال المحتوى بخلاف الألعاب محدودًا نسبيًا.

وفي العام الماضي، استحوذت آبل على شركة تسمى NextVR، التي سجلت أحداثًا، مثل: الحفلات الموسيقية والألعاب الرياضية، في الواقع الافتراضي.

كما تمت مناقشة تجميع App Store مع الجهاز، الذي يعمل على نظام تشغيل يُطلق عليه داخل الشركة اسم rOS.

يذكر أن شركة آبل أضافت الواقع المعزز لهواتف آيفون للمرة الأولى في عام 2017، مما سمح بوجود الألعاب والتطبيقات الجديدة للأجهزة المحمولة، مثل تلك الخاصة بوضع الأثاث في غرفة المعيشة الخاصة بك قبل شرائه.