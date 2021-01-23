شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل وشركات أمريكية تشيد بإصلاحات الهجرة المقررة بواسطة بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجموعات الأعمال في الولايات المتحدة ، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا جوجل و أبل ، بالخطوات التي اتخذها الرئيس جو بايدن لبدء إصلاحات الهجرة ، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز الاقتصاد الأمريكي وتخلق فرص عمل وتجذب المواهب من جميع أنحاء العالم، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وفي اليوم الأول من رئاسته يوم الأربعاء ، أرسل بايدن مشروع قانون شامل للهجرة إلى الكونجرس يقترح إصلاحات كبيرة للنظام ، بما في ذلك منح وضع قانوني ومسار للحصول على الجنسية لعشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من المجموعات وتقليل الوقت الذي يستغرقه ذلك، ويجب على أفراد الأسرة الانتظار خارج الولايات المتحدة للحصول على البطاقات الخضراء.

ويُطلق على التشريع المسمى قانون المواطنة الأمريكية لعام 2021 ، تحديثًا لنظام الهجرة ، ويقترح أيضًا إلغاء الحد الأقصى لكل بلد للبطاقات الخضراء القائمة على التوظيف، وهي خطوة من شأنها أن تفيد الآلاف من محترفي تكنولوجيا المعلومات الهنود الذين تمتد فترة انتظارهم الحالية للحصول على الإقامة القانونية الدائمة لعدة عقود.

وقد رحب الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، تيم كوك ، "بالتزام الرئيس بايدن بمتابعة إصلاح شامل للهجرة يعكس القيم الأمريكية للعدالة والإنصاف والكرامة"، وقال في بيان "هذا الجهد سيعزز المجتمعات الأمريكية وسبل الفرص التي عززها هذا البلد منذ فترة طويلة"، كما أشاد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي ، في تغريدة له، بإجراءات بايدن السريعة بشأن الإغاثة من فيروس كورونا ، واتفاق باريس للمناخ وإصلاح الهجرة.

وقال: "لقد دعمت جوجل اتخاذ إجراءات بشأن هذه القضايا المهمة ونتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة لمساعدة الولايات المتحدة على التعافي من الوباء + تنمية اقتصادنا"، كما أصدر بايدن يوم الأربعاء سلسلة من الأوامر التنفيذية ، تتراوح بين إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ ، ووقف انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية وغيرها من الأمور لمدة أربع سنوات أخرى.

وقال جيسون أوكسمان ، الرئيس والمسؤول التنفيذي في مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITI)، "إن الإجراءات المخططة لإدارة بايدن هاريس تجعل استثمارات مهمة ومتأخرة في إصلاحات الهجرة التي يمكن أن تلبي بنجاح متطلبات الاقتصاد الرقمي التنافسي عالميًا ، بما في ذلك برامج التأشيرات الموسعة للعمال ذوي المهارات العالية والأسر".