شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فيس بوك يطالبون بمعرفة سبب تسجيل خروجهم على الشبكة .. والشركة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى العديد من مستخدمي تطبيق فيس بوك على هواتف أيفون من تسجيل الخروج من حساباتهم، مع مطالبتهم بتسجيل الدخول من جديد بشكل غير مفهوم، ورغم أنه لم يتم تعطيل فيس بوك، لكن العديد من المستخدمين شكوا من هذه المشكلة عبر شبكة تويتر، حيث حاول مالكو هواتف أيفون معرفة سبب تسجيل خروجهم على الشبكة الاجتماعية.





وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيبدو أن كل شخص يصل إلى التطبيق عبر منصة iOS عليه تسجيل الدخول مرة آخرى، ويواجه العديد من الأشخاص الذين يستخدمون المصادقة الثنائية مشكلة في إعادة الاتصال، واستنادًا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعى، وتمكن العديد من الأشخاص الذين تم تمكين المصادقة الثنائية من تسجيل الدخول في النهاية، لكن رموز الرسائل القصيرة كانت بطيئة جدًا في الإرسال، واضطر البعض إلى تحميل صور معرفهم لاستعادة الوصول.