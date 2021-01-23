شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تتخذ إجراءات قانونية ضد أبل وجوجل فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مطورو لعبة Fortnite الشهيرة إجراءات قانونية ضد جوجل وأبل فى المملكة المتحدة، حيث اتهمت الشركة المطورة للعبة Epic Games، عمالقة التكنولوجيا بخرق قواعد المنافسة بعد أن أزالوا Fortnite من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، وكانت المشكلة التى تسببت فى عمليات الإزالة تتعلق بخيارات الدفع داخل اللعبة، وتقول شركتى جوجل وأبل في هذا الشأن، إنها انتهكت الشروط والأحكام الخاصة بهما.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ليست هذه هى المرة الأولى التى تسعى فيها Fortnite إلى اتخاذ إجراء قانونى ضد أبل وجوجل، ففى العام الماضى رفعت دعوى قضائية ضد الشركات فى محكمة أمريكية، مطالبةً بإصدار أوامر قضائية من شأنها إنهاء العديد من ممارسات الشركات المتعلقة بمتاجر التطبيقات الخاصة بها.

وتعد Fortnite هى واحدة من أشهر الألعاب فى العالم، لكن تمت إزالتها من متجر تطبيقات أبل ومتجر Google Play فى العام الماضى.

واتخذ عمالقة التكنولوجيا قرارًا بإزالة اللعبة بعد أن أضافت Epic Games خيارًا جديدًا للدفع، ما يسمح للمستخدمين بشراء عناصر داخل اللعبة مباشرةً منهم بدلاً من استخدام أنظمة الدفع الخاصة بشركة أبل وجوجل، وهو أمر قالت الشركتان إنه ينتهك قواعدهما.

وجادلت Epic Games بأن هذا النظام غير عادل ومضاد للمنافسة، حيث تحصل أبل وجوجل على عمولة تصل إلى 30% على المعاملات التي تتم من خلال أنظمتها.

وقالت Epic Games في بيان لها: "نعتقد أن هذه حجة مهمة يجب تقديمها نيابة عن المستهلكين والمطورين في المملكة المتحدة وحول العالم الذين تأثروا بإساءة استخدام جوجل وأبل للقوة السوقية".

كما أن عددا من الشركات الأخرى، بما في ذلك منصة بث الموسيقى Spotify ، دعموا إجراءات Epic، وطلبت Epic من المحكمة أن تعلن أن إزالة Fortnite من كل من متاجر التطبيقات أمر غير قانوني، مع قبول الطلب الذي من شأنه إعادة Fortnite إلى كلا المتجرين ويسمح لشركة Epic بتقديم خيار الدفع المباشر للمستخدمين.