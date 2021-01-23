شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أيفون 12 مينى لا يحقق مبيعات كبيرة مقارنة بأيفون 12 برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من المتوقع أن يكون جهاز iPhone 12 Mini ذا السعر المنخفض هو البطاقة الرابحة لشركة أبل لجذب مستخدمي أيفون لأول مرة، لكن التقارير تدعي أن iPhone 12 mini لا يبيع كثيرًا عند مقارنته بطرازات iPhone 12 Pro، وعلى الرغم من كونه باهظ الثمن ، إلا أن المشترين حريصون في الغالب على شراء iPhone 12 Pro أو 12 Pro Max.

ووفقًا لتقرير صادر عن DigiTimes ، تم تصنيع iPhone 12 Mini بشكل أساسي للأسواق الأمريكية والأوروبية ولكن يبدو أن الوباء قد أثر على مبيعاته، وقالت DigiTimes في تقريرها نقلاً عن مصادر الصناعة: "شهدت Pegatron تباطؤًا في طلبات شراء iPhone 12 mini"، حيث تأثرت مبيعات الطراز في الولايات المتحدة وأوروبا سلبًا من جراء جائحة COVID-19 ، وفقًا لمصادر الصناعة، حيث تصنع شركة Pegatron معظم طرازات iPhone 12 Mini.

وأضاف التقرير ، "يستهدف iPhone 12 Mini‌ المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل أساسي ، لكن مبيعات الهواتف الذكية الإجمالية هناك تقوضت بشكل كبير بسبب الوباء"، كما أن الطلب على iPhone 12 Mini الأصغر فاترًا حتى في الأسواق الشرقية مثل الصين.

إذ يفضل السوق الصيني الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة وكان الطلب على طرازات iPhone 12 Pro أكبر بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الأجهزة المصغرة، فيما زعمت التقارير التي نقلت عن ملاحظات استثمارية من Morgan Stanley أن أبل قد لا تبذل الكثير من الجهد في صنع iPhone 12 Mini للربع الأول من عام 2021 وستزيد من إنتاج طرازات iPhone 12 Pro.