شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية دعوة الأشخاص إلى Telegram وإنشاء محادثات جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شعبية Telegram مؤخرًا كمنافس لتطبيقات الدردشة الجماعية والمراسلة الأخرى، والذى يمكنك من دعوة جهات الاتصال الخاصة بك للانضمام إليك عليه فى أى وقت، فبمجرد انضمام أصدقائك إلى Telegram، يمكنك إنشاء مجموعات وإضافتهم إلى تلك المجموعات، وإليك كيفية القيام بذلك باستخدام تطبيقات Telegram للهاتف وسطح المكتب، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

إذا كنت ترغب في إرسال دعوات إلى Telegram، فسيتعين عليك استخدام تطبيق الهاتف المحمول.

1. اضغط على "جهات الاتصال" في التطبيق.

2. اضغط على "دعوة الأصدقاء".

3. سينقلك هذا إلى قائمة جهات الاتصال بهاتفك، وقد تضطر إلى منح التطبيق إذنًا للوصول إليها، وعليك أن تحدد الأشخاص من القائمة، أو ابحث عن جهات اتصال محددة في شريط البحث، واضغط فوق النقطة الموجودة بجانب كل اسم تريد دعوته لتحديده.

4. بمجرد تحديد الأشخاص الذين تريد دعوتهم، اضغط فوق السهم الأخضر لإرسال رسالة دعوة إليهم، وسيتم إرسالها كنص.





كيفية إنشاء مجموعة Telegram جديدة وإضافة أعضاء

بمجرد أن يكون لديك عدد قليل من الأصدقاء على Telegram، يمكنك بدء دردشة جماعية، ويمكنك القيام بذلك باستخدام تطبيقات الهاتف وسطح المكتب.





خطوات استخدام تطبيق الهاتف

1. لإنشاء مجموعة جديدة أو دعوة أشخاص إلى مجموعة، اضغط على أيقونة "رسالة جديدة"، التي تبدو كقلم رصاص في صندوق، في الزاوية العلوية.

2. في قائمة رسالة جديدة، اضغط على "مجموعة جديدة"، سيدعوك بعد ذلك لإضافة مستخدمي Telegram إلى المجموعة.

3. اضغط فوق الأسماء التي تريد إضافتها، وقم بتسمية مجموعتك واضغط على "إنشاء".

وبمجرد إنشاء المجموعة، يمكنك إضافة أعضاء جدد في أي وقت.

4. اضغط على الرمز الأخضر في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى صفحة المجموعة، اضغط على مجموعة قمت بإنشائها.

5. اضغط على "إضافة أعضاء" أثناء وجودك في صفحة الدردشة الجماعية.

6. سيتم نقلك بعد ذلك إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، والتي يمكنك إضافتها مباشرة، ويمكنك أيضًا إنشاء رابط لمشاركة ودعوة الأشخاص إلى المجموعة.





خطوات استخدام تطبيق سطح المكتب

1. اضغط فوق الخطوط الثلاثة في الزاوية العلوية اليسرى.

2. اضغط على "مجموعة جديدة" في الشريط الجانبي لإنشاء مجموعة جديدة في Telegram.

3. سيُطلب منك تسمية المجموعة الجديدة.

4. اضغط فوق "التالي" وسيتم نقلك مرة أخرى إلى صفحة "جهات الاتصال".

5. اضغط فوق جهات الاتصال التي تريد إضافتها إلى مجموعتك، ثم اضغط فوق "إنشاء".

6. إذا كنت ترغب في إضافة أشخاص إلى مجموعة موجودة، فاضغط فوق المجموعة في قائمة الدردشات.

7. ثم اضغط فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية لإضافة أعضاء جدد.

8. أضف الأشخاص الجدد الذين تريدهم من جهات الاتصال الموجودة لديك.