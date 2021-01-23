شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Duo يتوقف عن العمل على أجهزة أندرويد غير المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتوقف تطبيق Google Duo قريبًا عن العمل على الأجهزة غير المعتمدة، وفقًا لتقرير 9to5Google، حيثتأتي هذه الأخبار بعد أيام من الإبلاغ عن توقف Google Messages عن العمل على أجهزة أندرويد غير المعتمدة.

وعلى غرار تطبيق Google Messages، تم رصد الإشعار في التطبيق المحدث لـ Google Duo، ومع ذلك ، فإنه لا يكشف عن موعد توقف تطبيق Google Duo عن العمل، وبالنسبة إلى Google Messages ، فإن التاريخ هو 31 مارس.

وكشف التنبيه :"سيتم إيقاف Duo قريبًا، نظرًا لأنك تستخدم جهازًا غير مدعوم ، فسيقوم Duo بإلغاء تسجيل حسابك على هذا الجهاز قريبًا، قم بتنزيل Clips وسجل المكالمات لتجنب فقدانها ".

يذكر أن هواتف أندرويد غير المعتمدة هي الهواتف التى لا تتبع عملية اعتماد Google ولا تحتوي على تطبيقات Google G Suite مثبتة مسبقًا عليه، ولكي يُطلق على الجهاز رسميًا اسم جهاز أندرويد ، يجب أن يخضع لعملية التصديق قبل إصداره.

وحتى عام 2018، كان من الممكن تشغيل تطبيقات جوجل حتى على أجهزة أندرويد غير المعتمدة ، لكن جوجل قد أصلحت الثغرة الآن، ونادرًا ما يجد المستخدم العادي جهاز أندرويد غير معتمد، ومع ذلك ، يمكن أن تكون الأجهزة الجديدة من Huawei هي الأمثلة المحتملة للأجهزة المتأثرة بالإشعار الأخير.