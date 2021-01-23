شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تضيف أداة لإنشاء كلمات مرور جديدة لمتصفح Edge .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لمتصفح مايكروسوفت Edge، حيث يعمل التحديث على نقل متصفح Edge إلى الإصدار 88 ويتضمن ميزات مثل منشئ كلمات المرور ومراقبة كلمات المرور والمزيد.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فمع هذا التحديث، تقدم مايكروسوفت أداة "منشئ كلمات مرور" مدمج يمكن استخدامه عند التسجيل للحصول على حساب جديد أو عند تغيير كلمة مرور موجودة، وهذه عملية تلقائية، فيما سيتمكن المستخدمين من رؤية القائمة المنسدلة لكلمة المرور المقترحة من المتصفح في حقل كلمة المرور.

وقالت مايكروسوفت إذا اختار مستخدم كلمة المرور هذه ، فسيتم حفظها تلقائيًا في المتصفح والمزامنة عبر الأجهزة، وبالإضافة إلى ذلك، تدعي الشركة أيضًا أنه في حالة تطابق أي من كلمات مرور المستخدم المحفوظة في المتصفح مع تلك التي تظهر في قائمة بيانات الاعتماد المسربة، فإن مايكروسوفت Edge ستعلمهم وتطالبهم بتحديث كلمة المرور الخاصة بهم.

ويُقال إن هذه الميزة، التي تسمى مراقبة كلمة المرور، تقوم بالبحث عن التطابقات نيابة عن المستخدم ويتم تشغيلها افتراضيًا، أما الميزة الأخرى التي يتميز بها إصدار مايكروسوفت Edge 88 هي زيادة الشفافية من حيث الوصول إلى البيانات، حيث يحتوي على تخطيط جديد لقسم الأذونات للمواقع التي يشارك المستخدمون معها مواقعهم وكاميراتهم وميكروفونهم والمزيد.

وقالت الشركة "يمكنك مراجعة أذونات الموقع وتعديلها وإعادة تعيينها، وكذلك معرفة الأذونات التي تم تغييرها مؤخرًا، فيما قالت مايكروسوفت إن إدارة خصوصيتك للمواقع التي تزورها لم يكن أسهل من أي وقت مضى، كما تدعي الشركة أيضًا أنها تجعل إدارة ملفات تعريف الارتباط أسهل.

ويُقال إن إصدار المتصفح هذا يأتي مع خيار للاحتفاظ بملفات تعريف الارتباط التي يحتاجون إليها للحصول على تجربة تصفح مثالية وحذف ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث التي لا يحتاجونها ، بدلاً من الاضطرار إلى ذلك احذف كل شيء مرة واحدة.