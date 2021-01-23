شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Resident Evil Village تصل لأجهزة Xbox One وS / X و PS4 و PS5 و PC فى 7 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن لعبة Resident Evil Village الجديدة والتى تعتبر التكملة المباشرة للعبة Resident Evil 7: Biohazard لعام 2017، ستصدر في 7 مايو المقبل، حيث ستصل إلى عدد من المنصات أكثر مما تم الإعلان عنه في البداية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فستصل نسخة Village على أجهزة Xbox Series X وSeries S وPlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي، كما وعدت لأول مرة، ولكنها ستأتي أيضًا إلى Xbox One و PS4 ، حسبما كشفت التقارير.

وسيحصل عملاء PS4 على وصول مجاني إلى اللعبة في مكتباتهم الرقمية على PS5 ، وهي تأتي مع Xbox Smart Delivery ، مما يعني أن لاعبي Xbox One سيحصلون تلقائيًا على إصدار محسن على Series X وS.

وفي الوقت الحالى يمكن للمستخدمين التسجيل المسبق للحصول على اللعبة، كما يوجد هناك إصدار فاخر وإصدار لهواة التجميع، وهناك أيضًا "عرض توضيحي مرئي" يسمى Maiden متوفر اليوم، ولكنه حصري لـ PS5، وقال التقرير إنها ستصل إلى منصات إضافية في الربيع.