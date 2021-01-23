شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق عشرات الأقمار الصناعية في رحلة فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة SpaceX لإطلاق أحد صواريخها لنقل مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء يوم السبت الموافق 23 يناير، ومن المقرر أن تقلع رحلة صاروخ فالكون 9 على مرحلتين من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

كما أنه من المتوقع الإقلاع خلال نافذة مدتها ساعة واحدة تفتح في الساعة 9:40 صباحًا، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1440 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، ستطفو فوق منصة الإطلاق التي يبلغ ارتفاعها 230 قدمًا (70 مترًا) عشرات الأقمار الصناعية، من مهمة مخصصة لمشاركة الرحلات.

هذا الصاروخ ، المعروف باسم Transporter-1 ، سيقوم أيضًا بنقل 10 من أقمار Starlink الخاصة بالشركة إلى الفضاء وإيداعها في مدار قطبي، وهو الأول للشبكة المتنامية من الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.

وتشمل الحمولات الأخرى 48 قمراً صناعياً من نوع SuperDove لرصد الأرض للكوكب، وأقمار نانوية صغيرة تسمى "تشارلي" لـ Aurora Insight.

ستتمكن من مشاهدة حدث الإطلاق مباشرة هنا وعلى الصفحة الرئيسية لموقع ProfoundSpace.org، أو يمكنك المشاهدة مباشرةً من SpaceX قبل حوالي 15 دقيقة من الإقلاع.

يمثل إطلاق السبت المهمة الثالثة في عام 2021 لـ SpaceX ، والثانية في يومين فقط من ساحل فلوريدا الفضائي.

أطلقت الشركة المصنعة للصواريخ ومقرها كاليفورنيا صاروخ فالكون 9 مختلفًا في رحلة قياسية يوم الأربعاء (20 يناير) لإيصال مجموعة كاملة من 60 قمراً صناعياً من ستارلينك إلى المدار.

أصبح الداعم المستخدم في تلك المهمة هو الأول من نوعه في أسطول SpaceX، الذى يتم إطلاقه وهبوطه ثماني مرات.

ومن المتوقع أن تهبط المرحلة الأولى من صاروخ ترانسبورتر -1 فالكون 9 على متن سفينة SpaceX التي تنتظر في المحيط الأطلسي.