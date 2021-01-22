شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف مواصفات أول نظارة واقع افتراضى من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور شركة أبل نظارة واقع افتراضي (VR)، يمكن إطلاقها في عام 2022، ولكن من المقرر أن تأتي بسعر باهظ، حيث ذكرت بلومبيرج نيوز أن الجهاز سيحتوي على بعض الرقائق الأكثر تقدمًا وقوة من عملاق التكنولوجيا، والتي قد تشمل معالجات M1 Mac الجديدة التي تم الكشف عنها العام الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه يُفترض أيضًا أن تشتمل نظارة الواقع الافتراضى على تصميم من النسيج لإضافة إحساس خفيف الوزن، إلى جانب مروحة تبريد، وهي ميزة حاولت أبل تجنبها مع المنتجات السابقة.

يقول التقرير أيضًا أن نظارة الواقع الافتراضى ستكون جهازًا مستقلاً، مما يسمح لشركة أبل بالتنافس مع Oculus من فيس بوك.

انتشرت الشائعات حول تطوير شركة أبل لنظارات الواقع الافتراضي الخاصة بها على الويب لمدة عام على الأقل.

وأصدرت بلومبرج تقريرًا سابقا، يقول إن الشركة كانت تعمل على جهازي واقع معزز متميزين، وجهاز واقع افتراضي لا يزالان فيد التطوير.

وتحمل الأجهزة، وفقًا للتقرير، تحمل الاسم الرمزي N421، والذي يُقال إنه زوج خفيف الوزن من نظارات الواقع المعزز التي يمكنها تراكب النص والصور على الشاشة، و N301، وهى نظارات أكبر حجمًا وأكثر قوة تمزج بين الواقع المعزز و الواقع الافتراضي.

تشير أحدث التقارير مرة أخرى إلى كليهما، مشيرة إلى أن مجموعة الواقع الافتراضي في مرحلة متأخرة من النموذج الأولي، وأن نظارات الواقع المعزز في مرحلة مبكرة تُعرف باسم `` الهندسة المعمارية ''، مما يعني أن أبل لا تزال تعمل على التقنيات الأساسية.

كما أنه أثناء تطوير نظارة الواقع الافتراضي، قالت بلومبرج إن شركة أبل اضطرت إلى إجراء بعض التعديلات مثل إزالة المساحة المخصصة للنظارات الطبية، ةسمح ذلك بتصميم أصغر أقرب إلى الوجه ويوفر مساحة لمروحة التبريد.

ومع ذلك ، أخبر الأشخاص المطلعون على الأمر بلومبرج، أن المستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر، يمكنهم الوصول إلى نظام جديد حيث يمكن إدخال العدسات الطبية المخصصة.

كما أنه للتعامل مع الوزن، تخطط Apple للاستمرار في استخدام نسيج خارجي بدلاً من التصميم المعدني المستخدم في معظم منتجاتها، وتتضمن كاميرات خارجية لتمكين بعض ميزات الواقع الافتراضى.

وعلى الرغم من أن المصدر أخبر بلومبرج أنه يمكن رؤية نظارات تعمل بالواقع الافتراضي في العام المقبل، إلا أن تاريخ الإصدار أو حتى المنتج لم يتم تأكيده من قبل أبل.